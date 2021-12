Štiri res preprosta pravila za vse, ki želijo shujšati

Vsem, ki bi radi shujšali, prazniki res niso najbolj pisani na kožo. A na srečo je načrt uresničljiv ne glede na letni čas, priložnosti in skušnjave.

Kajti, kot pravijo prehranski strokovnjaki, bi morali, če želite shujšati (ali ohraniti težo), upoštevati štiri res preprosta pravila.

V bistvu niso nič novega, le spomniti je treba nanje in hitro boste lahko na lastni koži občutili, da resnično učinkujejo.

Vsak dan popijte vsaj dva litra vode (ali nesladkanih čajev).

Pozabite na prigrizke med obroki.

Vsakemu obroku dodajte solato (brez bogatih prelivov).

Kupljene slaščice nadomestite z domačimi (in tudi z njimi ne pretiravajte).

In še opozorilo: tudi naravnih sladkorjev ne uživajte v neomejenih količinah. Sadni, mlečni in drugi sladkorji so res zastopani v zdravih živilih, a to ne pomeni, da na težo nimajo vpliva. Torej zmerno.