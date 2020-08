Štiri jutranje navade za dobro prebavo

Po jutru se dan pozna. Dejstvo, ki ga je pametno upoštevati tudi, ko gre za delovanje prebavil. Že zjutraj poskrbite, da bodo čez dan lahko nemoteno opravljala svojo nalogo. In to s štirimi preprostimi jutranjimi navadami. Pijte vodo Namesto, da si zjutraj najprej privoščite skodelico kave, dan raje začnite z dvema decilitroma vode. Kajti dobra hidratacija ne samo, da zagotavlja boljše počutje, skrbi tudi za dobro delovanje prebavil in preprečuje zaprtje. In ker je telo zjutraj dehidrirano, bo hvaležno za nov odmerek tekočine, katere vpliv na prebavo bo opazen cel dan. Pomagajte si s probiotiki Zdrava črevesna flora preprečuje zaprtje, napihnjenost in napenjanje, do nje pa pomagajo probiotične jedi, kot so jogurt, kefir ali kombuča, ki jih v namen dobrega delovanja prebavil vključite v prvi dnevni obrok. Kajti dokazano je, da so probiotične jedi najučinkovitejše, kadar so zaužite na prazen želodec. Naučite se obvladovati stres Stres je en največjih sovražnikov sodobnega človeka in negativno vpliva tudi na delovanje prebavil. Zato že zjutraj poskrbite, da vam ne bo mešal štren: dan začnite z vam dobro znano jutranjo rutino, brez naglice, vzemite si nekaj minut samo zase in sestavite seznam obveznosti, ki vas čakajo. Ter se ga čez dan seveda držite. Jejte veliko vlaknin Še ena nepogrešljiva sestavina zajtrka so živila z velikem odstotkom vlaknin, ki bodo še cel dan pozitivno vplivala na prebavo. Poskrbite, da jih bo v zajtrku od sedem do deset gramov. Veliko vlaknin se nahaja v ovseni kaši, čia semenih, polnozrnatih izdelkih, lahko si jih zagotovite s sadnim ali zelenjavnim zmeškom, skratka veliko je načinov, kako z njimi obogatiti zajtrk ter poskrbeti za dobro počutje in prav takšno prebavo.