Šteje vsak gib, zato bodite aktivni vsi, vsepovsod in vsak dan

Aktiven življenjski slog je pomemben del zdravega življenja, saj krepi naš imunski sistem in nas tako lahko ščiti pred morebitnimi nalezljivimi in nenalezljivimi boleznimi. Ni nam treba v telovadnico po telesno vzdržljivost in moč, zadostuje namreč mnogo manj: za hojo, ki krepi tudi naše srce, ožilje in dihala, potrebujemo le udobno obutev in oblačila.

Kjer koli in kadar koli

»Raziskave kažejo, da telesna nedejavnost in nezadostna telesna dejavnost ter vse bolj sedeč življenjski slog povečujejo tveganje za pojav kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen tipa 2, rak dojke, rak debelega črevesa in danke, zmanjšujejo kakovost življenja in lahko vodijo celo v prezgodnjo smrt,« pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. »Za večino telesno nedejavnih posameznikov je običajno značilno, da se spopadajo tudi na splošno z nezdravimi življenjskimi navadami oziroma razvadami, kot so nezdravo prehranjevanje, kadilske in tvegane ter za zdravje škodljive pivske navade, slabe spalne navade ter nezmožnost obvladovanja stresa.«



Namesto dvigala izberemo stopnice. FOTO: Dragonimages/Getty Images

Vsak gib šteje

Hoja spada med najbolj naravne in dostopne oblike telesne dejavnosti za večino populacije in je primerna za vse generacije ter tudi za kronične bolnike, nadaljujejo strokovnjaki z NIJZ: »Izvajamo jo lahko kjer koli in kadar koli. Za izvedbo potrebujemo le udobna oblačila in obutev. Je aerobna telesna dejavnost, ki krepi in ohranja delovanje našega srca, žilja in dihal ter nas varuje pred številnimi boleznimi. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča za otroke in mladostnike v povprečju vsaj 60 minut zmerno do visoko intenzivne aerobne telesne dejavnosti na dan, medtem ko je za znatne koristi za zdravje pri odraslih in starejših odraslih priporočeno izvajanje vsaj 150–300 minut zmerno intenzivne aerobne telesne dejavnosti ali vsaj 75–150 minut visoko intenzivne aerobne telesne dejavnosti oziroma izvajanje enakovredne kombinacije telesne dejavnosti obeh intenzivnosti čez teden. To lahko dosežemo z redno hojo na dnevni oziroma tedenski ravni.«



Zgornjih številk pravzaprav ni težko doseči, če hojo vključimo v kar največ vsakodnevnih opravil in dejavnosti. Poleg tega da hodimo za rekreacijo, lahko izberemo hojo namesto prevoznega sredstva na poti v službo ali šolo, po opravkih se odpravimo peš, med delovnim časom si vzamemo predah za sprehod. Namesto dvigala uporabimo stopnice. »Priporoča se 10.000 korakov na dan, kar znaša približno sedem kilometrov, to pa lahko dosežemo z nabiranjem korakov v različne namene prek celotnega dneva. Dnevno količino hoje lahko razdelimo na več krajših enot. Začetniki in kronični bolniki naj začnejo postopno ter počasi povečujejo število prehojenih korakov za 1000–1500 korakov, dokler ne dosežejo priporočene količine. Ko dosežemo 70.000 korakov na teden po ravnem, povečujemo intenzivnost hoje, tako da hodimo hitreje ali dodamo hojo navkreber,« svetujejo na NIJZ in sklenejo: »Pomembno je, da se zavedamo, da vsak gib šteje, zato bodite aktivni vsi, vsepovsod in vsak dan.«