Ste že slišali za covid uho? Povzroči lahko resne zaplete

Spremembe na koži, znane kot »covid prsti« in »covid roke«, so že uradno opredeljene kot stranski učinki covida. Zdaj pa se je pojavil nov nenavaden simptom, imenovan »covid uho«, ki povzroča številne zaplete. Bolniki s covidom namreč poročajo o okvarah sluha, tinitusu (zvonjenju v ušesih), pa tudi o težavah pri ravnotežju, do česar pride, ko se v naših ušesih nekaj dogaja, piše IFL Science.

Študija primera

Nov članek, objavljen v reviji Communications Medicine, je preučeval deset bolnikov s covidom, ki so poročali o težavah z ušesi. Na podlagi spoznanj, pridobljenih s temeljitim pregledom ušes, so poskušali vzpostaviti mehanizem okužbe s covidom in odkriti, kaj točno vpliva na uho in sluhovod. Rezultat je pokazal, da je tkivo našega ušesa dom receptorja ACE2, ki je pravzaprav priznana »vstopna točka« za patogen SARS-CoV-2. Naša ušesa imajo tudi Schwannove celice, ki jih covid prav tako obožuje.

V študiji je sodelovalo le deset bolnikov, zato je to področje, ki ga je treba še raziskati. Toda pri vseh desetih bolnikih so bili simptomi »covid ušesa« podobni: blaga do zmerna izguba sluha in tinitus.

Kako se razvije »covid uho«?

Glede na pojavljanje simptomov je študija opredelila tri načine, na katere bi lahko prišlo do poškodb ušes zaradi covida. Prvi način je, da virus okuži in ubije dlačne celice, ki so pomembne za sluh. Drugi način je, da okuži in ubije vestibularne dlačne celice, drobne dlačice, ki zaznajo spremembe v gibanju, kot je obračanje glave, pospeševanje ali upočasnitev. In končno, tretji način je, da okuži primarne aferentne slušne in/ali vestibularne živčne celice, ki poročajo našim možganom.

Na kratko: trenutno morda ni pravi čas za souporabo slušalk.