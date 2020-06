Ste že kdaj darovali kri? Novinci so vedno dobrodošli

4.

junija 1945 smo odvzeli in konzervirali prve steklenice krvi.

350 na dan

Organizacijo odvzemov, ki so jo uvedli v pandemiji, si želijo obdržati. FOTO: Guliver/Getty Images

Trenutne zaloge krvi so majhne.

Pred desetletjem se je začela uspešna akcija Daruj kri za življenje. FOTO: ZTM

Tudi krvodajalci so junaki boja proti pandemiji, saj so kljub zdravstvenemu preplahu zagotavljali zadostne zaloge krvi za nujna in neodložljiva zdravljenja, se na Zavodu za transfuzijo RS zahvaljujejo dobrim krvodajalcem za odziv, sodelovanje in prilagajanje spremenjenemu poteku odvzema. »Zaradi preprečevanja širjenja okužbe in uvedbe zaščitnih ukrepov je bilo treba prilagoditi organizacijo odvzema krvi. Krvodajalci so sledili spremembam in potrebam transfuzijske službe ter kljub neznankam in tveganju prihajali na odvzem,« zadovoljna pove, dr. med., spec., z Zavoda RS za transfuzijsko medicino. »Zaradi krvodajalcev smo lahko v izrednih razmerah zagotavljali nemoteno preskrbo s krvjo. Presegli so vsa naša pričakovanja.«Pomembna novost je naročanje krvodajalcev: to so uspešno vpeljali na začetku epidemije, in kot pravijo, si spremenjen sistem želijo tudi ohraniti, saj tako zagotavljajo varno okolje in hitro obravnavo, zaradi katere so zadovoljni predvsem darovalci krvi. »Za lažjo organizacijo in izvedbo odvzemov krvodajalce še v prihodnje prosimo, naj se odzivajo na vabila Rdečega križa in transfuzijske službe in pridejo na odvzem ob predhodnem dogovoru o uri prihoda,« nadaljuje Malijeva. »Že po telefonu in pred prihodom na odvzem krvi preverimo, ali krvodajalci ustrezajo pogojem za darovanje in nimajo bolezenskih znakov morebitne okužbe. Pred vhodom v prostore, kjer se izvaja odvzem, imamo triažno kontrolno vstopno točko, kjer znova preverimo ustreznost in izmerimo telesno temperaturo.«Nesebični krvodajalci so pomemben del zdravstvenega sistema, saj bolnikom omogočajo ustrezno zdravljenje s krvjo, poudarja: »Potrebujemo kar okoli 350 krvodajalcev na dan, da zadostimo potrebam zdravstva v Sloveniji. Največji porabniki so bolniki z boleznimi krvi in krvotvornih organov (kostnega mozga), bolniki z rakom, bolniki, zdravljeni s transplantacijo organov in kostnega mozga, ponesrečenci ter bolniki, ki kri potrebujejo zaradi operativnih posegov. Krvodajalske akcije potekajo po letnem razporedu, po katerem vabimo krvodajalce in jih prosimo, da se odzovejo vabilu in se naročijo na odvzem. Zaloge krvi so zdaj majhne. Zaradi ponovnega vzpostavljanja rednih zdravstvenih programov v bolnišnicah se potrebe po njej spet povečujejo, zato krvodajalce posebej vabimo, da se odzovejo na vabila in obvestila.«Spomnimo, 4. junija 1945 smo na Transfuzijskem oddelku pri Centralni vojni bolnici v Ljubljani odvzeli in konzervirali prve steklenice krvi.