Ste vedeli? Meta koristi želodcu

Z začimbami in zelišči lahko ne samo obogatimo okuse jedi, ki si jih pripravimo doma, temveč tudi pozitivno vplivamo na naše zdravje. Ste vedeli, da lahko s cimetom vplivate na nižjo raven sladkorja v krvi ter na holesterol? Raziskave so pokazale, da ima močno antioksidativno delovanje, učinkovit odmerek pa je običajno pol do dve čajni žlički cimeta na dan (od 1 do 6 gramov). V zelo veliko pomoč je lahko tudi pri različnih vnetjih, v mešanici z medom, ki si jo ogreto nanesete na obraz, pa naj bi pomagal pri odpravljanju aken.

Tudi kurkuma ima zdravilne učinke. FOTO: Alexande/Getty Images

Blagodejne učinke na telo ima tudi žajbelj. Ta deluje tako protimikrobno kot protivnetno, zaradi česar se ga še posebno priporoča v primeru odpravljanja bolečin v grlu. Nekateri v takih primerih prisegajo na grgranje s čajem iz posušenih žajbljevih listov ali pa razredčenega eteričnega olja ali tinkture. Če gre verjeti nekaterim raziskavam, lahko žajbelj celo izboljša delovanje možganov in spomina. Tudi denimo pri bolnikih z alzheimerjevo boleznijo.

Z lastnega vrta Nekatere sredozemske rastline rastejo tudi pri nas, gojimo jih lahko tudi na balkonu, to so bazilika, origano, timijan, majaron, šetraj, rožmarin in lovor. Bazilika na primer odpravlja napenjanje, spodbuja izločanje prebavnih sokov in lajša prebavo maščob, zapišejo strokovnjaki z nacionalnega portala o hrani in prehrani prehrana.si. Tudi origano pomaga pri težavah s prebavo in napihovanjem, vetrove odpravlja timijan, rožmarin spodbuja izločanje žolča, zato lajša presnovo maščob, uživamo ga pri napenjanju, občutku polnosti in pri krčih v prebavnem traktu.

Zelo zdravilne učinke ima poprova meta, česar so se zelo dobro zavedale že naše babice, ki so iz te rastline pripravljale čaje. In sicer v primerih, ko je bilo treba lajšati bolečine v želodcu, ob črevesnih vnetjih in napihnjenosti. Iz te iste rastline je mogoče pridobiti eterično olje, ki ga uporabljamo tudi za inhalacije ob prehladih, pa tudi proti glavobolom, predvsem tenzijskih.

V zadnjih letih, ko je tudi v slovenskih trgovinah mogoče kupiti bolj eksotične začimbe, se vedno bolj poudarjajo tudi zdravilni učinki kurkume. Z uživanjem te si med drugim lahko okrepite imunski sistem, izboljšate prebavo, lajšate bolečine v primeru manjših poškodb kože ali pa tudi, ko vas boli grlo. Proti slabosti, kot so pokazale različne študije, pomaga ingver. Nanj se posamezniki pogosto spomnijo, ko zbolijo za prehladnimi obolenji, saj naj bi med drugim pomagal pri odpravljanju bolečin v grlu, bodisi z žvečenjem manjšega koščka ingverja bodisi s pitjem čaja. Ta naj bi tudi omilil menstrualne bolečine.

Skoraj vsak ima doma česen, ki naj bi pomagal pri prehladih, pa tudi pri zmanjševanju ravni holesterola v krvi. Odlikujeta ga protivnetno in protibakterijsko delovanje in njegov pozitivni vpliv na prebavo.

Pri uživanju zelišč in začimb ne pretiravajte. Bolje je, da se predhodno posvetujete z zdravnikom, še posebno v primerih morebitnih zdravstvenih težav, pri katerih je obisk zdravnika skorajda nujen. Zavedati se je treba, da morate, če želite ostati zdravi, poleg uživanja začimb in zelišč poskrbeti tudi za redno telesno aktivnost, uravnoteženo in zdravo prehrano ter seveda piti čim manj alkohola in se v celoti odpovedati kajenju cigaret.

Skodelica ingverjevega čaja lahko omili bolečine v grlu, lajšala naj bi celo menstrualne težave. FOTO: Noirchocolate/Getty Images