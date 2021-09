Ste vedeli, kako čokolada dobro vpliva na zdravje?

Več kakava, boljše je. FOTO: Zmurciuk_k/Getty Images

5 učinkov na zdravje

Krepko izboljša pretok krvi in znižuje krvi tlak ter viša dobri holesterol.

Proti vsem tegobam

Temna je najboljša za dobro voljo in brihtno glavo.

Znanstveniki poudarjajo, da redno uživanje nekaj kosov temne čokolade na dan ni nevarno. Nasprotno, celo zdravo je, saj zmanjšuje tveganje za možgansko kap in bolezni srca. Na eni od kanadskih univerz so opravili raziskavo med 44.000 ljudmi in prišli do rezultata, da se je tistim, ki so redno uživali temno čokolado – seveda v zmernih količinah –, tveganje za možgansko kap zmanjšalo za 22 odstotkov v primerjavi s tistimi, ki je sploh ne jedo.Raziskave so tudi pokazale, da temna čokolada prav zaradi visoke vsebnosti kakava krepko izboljša pretok krvi in znižuje krvni tlak ter viša dobri holesterol. Povezana je tudi z odpornostjo proti inzulinu, kar je še eden od vzrokov tveganja za bolezni srca in sladkorne bolezni. Še bolj zanimivo pa je, da ima prav temna čokolada več t. i. antioksidativnih polifenolov in flavonolov kot marsikatero sadje, tudi več kot borovnice.Torej, raziskave so si bolj ali manj enotne, da ima temna čokolada pet osnovnih blagodejnih učinkov: preprečuje predčasno staranje in degenerativne bolezni, skrbi, da organizem dobi dovolj železa, magnezija, bakra, mangana itd., izboljšuje razpoloženje, varuje krvne žile in ugodno vpliva na njihovo prožnost ter na strjevanje krvi. To pomeni, da ima pozitiven vpliv tudi pri zniževanju krvnega tlaka. Vzrok za visoki tlak je ravno zoženje perifernih žil. Če se žile razširijo, lahko krvni tlak pade, to pa ima pozitiven vpliv na srce, saj ga s tem močno razbremenimo. Košček čokolade nas poživi, zato ne preseneča, da po njej sežemo, ko smo v stiski, pod stresom.In spet smo pri eni od raziskav, v kateri so ugotovili, da redno uživanje temne čokolade – imeti mora najmanj 70 odstotkov vsebnosti kakava – pet dni zapored korenito izboljša pretok krvi v možganih in s tem tudi razmišljanje. To pravzaprav pomeni, da zmanjšuje miselno utrujenost in izboljša razmišljanje, zlasti med daljšim umskim naporom. Raziskovalci zagotavljajo, da ni razlik med vplivom temne čokolade na mlajše ali starejše, hkrati pa opozarjajo na zmernost.Čokolada kakopak ni novodobna pogruntavščina, uporabljali so jo že pred stoletji. Za Maje, na primer, je bil kakav sveto živilo, ki so ga darovali bogovom in z njim hranili vladarje, Azteki pa so mu rekli kar medicinski čudež, po njem so bili namreč močnejši, vzdržljivejši. Plodove kakavovca je leta 1528 v Evropo prinesel španski morjeplovec, čokoladomanija pa se je zaradi čudodelnih zdravilnih vsebnosti hitro razširila tudi po stari celini. Tekoča čokolada je veljala za zdravilo proti vsem zdravstvenim težavam, od anemije in vročice do prebavnih motenj, bolezni jeter in ledvic. O tem pričajo tudi zgodovinski viri, na podlagi katerih je imela čokolada v Evropi od 16. do 20. stoletja več kot sto medicinskih koristi.In če vemo, da je temna najboljša za dobro voljo in brihtno glavo, je treba vedeti, da je številnim tudi v pomoč za boljši spanec, saj blaži živčno napetost in krepi imunski sistem. Nekateri pa so prepričani, da je odličen afrodiziak.