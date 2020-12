Ste vedeli, kaj vse zmore črni čaj

Črni čaj ima širok spekter delovanja. Ob zelenem je nekoliko zapostavljen, kar je škoda, saj na različne načine pozitivno vpliva na zdravje. Poglejte, kaj vse zmore. Spodbuja celjenje ran Ko si privoščite skodelico črnega čaja, ohlajeno vrečko položite na manjšo rano ali prasko. Za boljše učinke jo lahko pritrdite s povojem. Tanin, ki ga vsebuje črni čaj, bo spodbudil celjenje kožne poškodbe. To je učinkovito tudi pri zdravljenju herpesa na ustnicah. Odpravi neprijetne vonjave Tanin je učinkovit tudi pri odpravljanju neprijetnih vonjav, zlasti stopal. Skuhajte močan črni čaj (v liter vode položite štiri vrečke). Ohlajenega zlijte v posodo in v njem namakajte noge vsaj 20 minut. Na koncu jih splaknite s čisto vodo in dobro osušite. Premaguje proste radikale Zaradi antioksidantov varuje celice pred delovanjem prostih radikalov in preprečuje različne kronične bolezni. Niža krvni tlak Dokazano je, da črni čaj znižuje krvni tlak. V ta namen so priporočljive tri skodelice dnevno. Tudi na druge načine pozitivno vpliva na delovanje srca, saj med drugim znižuje količino slabega holesterola in sladkorja v krvi ter skrbi za zdravje krvnih žil. Varuje pred srčno in možgansko kapjo V eni od na to temo izvedenih raziskav je sodelovalo 75.000 prostovoljcev. Izkazalo se je, da je pri osebah, ki na dan zaužijejo vsaj tri skodelice črnega čaja, za 32 odstotkov manjša verjetnost srčne in možganske kapi. Izboljšuje koncentracijo Ker vsebuje kofein, ni presenetljivo, da pozitivno vpliva na zbranost in spomin ter varuje tudi pred demenco in drugimi degenerativnimi spremembami možganov.