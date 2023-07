Ste vedeli, da sta veliki čistilki organizma?

Poleti jemo veliko zelenjave in sadja, to je čas, ko na svoj račun pridejo ljubitelji lubenic oziroma tisti, ki cenijo celotno družino buč, kamor poleg omenjenih sodijo še melone pa tudi bučke, kumare in velike buče.

Lubenice in melone vsebujejo več kot 90 odstotkov vode.



Zaradi folne kisline je izvrstna za nosečnice in doječe matere. FOTO: Ocsanaden/Getty Images

V lubenici so tudi vlaknine. FOTO: Sstajic/Getty Images

Stara ljudska modrost pravi, da čistijo organizem, predvsem to velja za ledvice in mehur. Vsebujejo tudi vlaknine, ki blagodejno vplivajo na našo prebavo, dajejo nam občutek sitosti, imajo nizko energijsko vrednost, zato so odlično živilo za boj proti odvečnim kilogramom, čeprav nekateri pravijo, da melona naj ne bi bila najboljša, če želimo izgubiti kakšen kilogram, saj naj bi imela preveč sladkorja. A ne glede na to jih je pametno jesti, še posebno zjutraj na tešče, saj bodo spodbudile organizem in telo se bo znebilo odvečne tekočine.Večina buč, predvsem pa lubenice in melone, vsebujejo veliko vitamina C. Tiste, ki imajo živo oranžno ali rdeče meso, imajo tudi veliko vitamina A. Lubenica vsebuje še vitamin B6 in likopen, ki je pomemben v boju proti srčnim boleznim. V meloni so kalcij, magnezij, fosfor, kalij in železo; uživanje tega sadeža krepi organizem in dobro deluje na jetra, črevesje ter kosti. Vsebuje tudi folno kislino, zato je izvrstna za nosečnice in doječe matere.Pa še nekaj zanimivosti o lubenicah in melonah. Človeštvo jih pozna, odkar pomnimo. Ni povsem znano, od kod natančno izvirajo, je a najbolj verjetno, da prihajajo s treh območij: Afrika, Iran (Perzija) in Indija. Uživali so jih že Egipčani, stari Grki in Rimljani. Še najbolj se z bučami ukvarjajo v Združenih državah Amerike v Kaliforniji, kjer vsako leto številne razstavijo in tekmujejo, čigava bo največja, najbolj okusna in še kaj. Na eni od takšnih, kjer so razstavljali na stotine različnih lubenic in melon, od povsem belih do temno rdečih, so ugotavljali, katere so najbolj sladke. Na koncu so sklenili, da so sladke in zelo okusne prav vse, ne glede na barvo. Si pa menda Američani zelo želijo, da bi vzgojili melono, ki jo že stoletja uspešno vzgajajo Francozi: ne preveč veliko, zunaj rumeno zeleno, znotraj živo oranžno in kakopak sladko kot med.Ne glede na to, kakšne velikosti ali barve so lubenice in melone, si jih le privoščimo in naredimo nekaj dobrega za svoje zdravje.