Ste vedeli, da premikanje kazalcev lahko škodi zdravju

To nedeljo se ura znova premakne na poletni čas: 26. marca ob 2. zjutraj bo kazalec preskočil na 3. Če navadno vstajate za službo ob šestih, boste zdaj po stari uri vstajali ob petih, torej eno uro prej. Prednost spomladanske menjave časa je daljši dan: ker boste delo končali po stari uri eno uro prej, vam bo ostalo več s soncem obsijanih ur pred časom za spanje.

To je pomembna prednost za zdravje: po ugotovitvah Svetovne zdravstvene organizacije kar 3,3 milijarde ljudi trpi za premajhno izpostavljenostjo sončni svetlobi, posledice pa so lahko hude zdravstvene težave. Pomanjkanje sončne svetlobe lahko med drugim vpliva na težave z mišicami in skeletom ter poveča tveganje za nastanek avtoimunih bolezni ali različnih vrst raka. V jesensko-zimskem obdobju kar okrog 80 odstotkom odraslih Slovencev primanjkuje vitamina D, pravimo mu tudi sončni vitamin, saj pod vplivom UVB-žarkov nastaja v koži. Zaradi premalo D-vitamina, ki je posledica pomanjkanja izpostavljenosti soncu, lahko oslabi imunski sistem.

Negativni vplivi

Premikanje ure ima tudi negativne vplive na telo. Mnogi občutijo podobne posledice, kot kadar odpotujemo z letalom v deželo v drugi časovni coni: težko zaspijo, imajo težave s prebujanjem, počutijo se utrujene in izčrpane. Ameriška raziskava, ki so jo opravili na univerzi v Michiganu, je ugotovila, da je večina ljudi, ki so sodelovali, po spomladanski spremembi ure prvih nekaj dni spala približno 40 minut manj kot prej.

Trpi tudi duševno zdravje. Nemška raziskava iz leta 2014 je dokazala neposredno povezavo med premikanjem ure in posameznikovim dobrim počutjem. Sodelujoči so v večini ocenili, da se njihovo zadovoljstvo z življenjem po premikanju ure poslabša. Raziskava, ki jo je opravila ameriška zveza za srce leta 2018, je povezala premikanje ure s pogostejšimi srčnimi napadi. To je sicer že nekaj let prej dokazala švedska raziskava: v ponedeljek po premiku ure imamo 6,7 odstotka več možnosti za srčni napad kot sicer. Dan pozneje je verjetnost za infarkt 21 odstotkov nižja.

Slaba volja, težave s spanjem in utrujenost so pogoste posledice premika ure.

Študija ameriške akademije nevrologov je ugotovila, da je po premikanju ure še dva dni 8 odstotkov več verjetnosti za ishemično možgansko kap. Premik ure lahko povzroči težave tistim, ki opravljajo fizično delo. Po podatkih ameriškega nacionalnega inštituta za varnost in zdravje je v ponedeljek po spomladanskem premiku ure več hudih nesreč pri delu. Še ena ameriška študija, ki jo je opravil profesor ekonomije na univerzi v Miamiju, je pokazala, da naj bi bilo po premiku ure tudi več prometnih nesreč.

Nekateri ljudje ob spomladanskem premiku ure doživljajo obrnjeno različico jesenske otožnosti oziroma zimske depresije: zaradi veliko svetlobe zapadejo v spomladansko melanholijo.