Ste vedeli, da glivice napadejo celo dihala

Po kopališču ne hodimo bosi. FOTO: Jupiterimages/Getty Images

Zlata pravila preprečevanja

Zdravljenje je dolgotrajno.

Medprstni prostori naj bodo vedno suhi.

Ker so tako zelo trdovratne in je zdravljenje praviloma dolgo, povrhu pa se rade ponavljajo, se jim je zares najbolje izogniti. Poletje je čas, ki ga imajo zelo rade, saj jim takrat ponudimo največ priložnosti za razvoj in razmah, največkrat pa k temu pripomoremo z neprevidnostjo in malomarnostjo.Res je tudi, da glivice na nas prežijo in čakajo na pravi trenutek, da se nas polastijo: to se običajno zgodi ob padcu odpornosti, uživanju nekaterih zdravil ali pa zaradi bolezni, denimo sladkorne, a kljub temu je lahko preventiva zelo učinkovita, če je le dosledna.Na okužbo opozorijo rumenkaste vzdolžne proge, nohti brez leska, motne rumenkaste barve ter zadebeljeni. Najraje imajo skrite predele telesa, predvsem stopala, kožne gube in pregibe (denimo pod prsmi), lasišče, lahko pa napadejo celo prebavila in dihala. Ko se pojavijo znaki, je nujno, da zdravnik opredeli obolenje in določi ustrezno zdravljenje: predpisal bo antimikotike, ki so namenjeni lokalni uporabi, kot kreme (za nekatere v lekarni ne potrebujemo recepta), lahko pa so tudi sistemski, kot so zdravila za oralno uporabo, nekatere terapije vključujejo tudi kombinacijo obeh.Nekateri pri zdravljenju prisegajo na naravne rešitve, denimo eterično olje čajevca, a pomembno je, da se o vsaki terapiji, ki morda odstopa od predpisane, posvetujemo s strokovnjakom.Še nujnejše pa je, da se držimo pravil za preprečevanje okužb. Za te so dovzetnejši starejši od petdeset let, glivice lahko privabi tudi sladkorna bolezen zaradi slabše prekrvitve, krive so lahko slabe prehranske navade, denimo uživanje pretežno sladkih živil. K razmahu lahko pripomore hormonsko neravnovesje, na primer nosečnost, menopavza in celo menstruacija, pa tudi uživanje nekaterih zdravil, kot so antibiotiki, citostatiki, kontracepcijske tablete, steroidi ...Poleti številne dame rade poudarjajo urejen videz nog in nohtov, zato se odločajo za pedikuro, a če ta ni opravljena strokovno, naj vas glivice ne presenetijo! Prav tako so lahko vaba za glivice poškodbe na stopalih, če jih nismo ustrezno oskrbeli. Poudariti je treba, da morajo biti roke in noge vedno čiste in tudi suhe, predvsem medprstne prostore je nujno temeljito osušiti. Ne delimo brisač in obutve z drugimi, po kopališčih, bazenskih ali morskih, pa ne hodimo bosi, obuti smo tudi v skupnih prhah, garderobah, savni ...Poleti se odločamo zgolj za ustrezno, lahko obutev iz naravnih materialov, takšne naj bodo tudi nogavice, ki jih seveda redno menjamo, sploh po športni dejavnosti! Tudi spodnje perilo naj bo iz naravnih materialov in udobno, mokre kopalke po kopanju čim prej slečemo.Nohti naj bodo postriženi na kratko, spredaj rahlo zaobljeni; lak vsake toliko odstranimo in pustimo nohtom, da zadihajo, umetnim nohtom se poleti izogibamo. Dame, med menstruacijo uporabljajte raje vložke kakor tampone in jih pogosto menjajte! In še, ne božamo neznanih živali, predvsem pouličnih mačk in psov, ki lahko prenašajo zelo nevarno mikrosporijo.