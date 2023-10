Ste pripravljeni na premik ure? Za nekatere je to (pre)velik zalogaj

Ta vikend bomo znova premaknili uro. V noči z 28. na 29. oktober bomo ob treh zjutraj uro premaknili za eno uro nazaj in prešli na zimski čas. Pridobili bomo uro spanca, kar nekatere veseli, drugi pa ob premikanju ure niso tako zadovoljni. Precej ljudi namreč za prilagajanje potrebuje dlje časa, za nekatere je to tudi precej stresno.

Kot piše BBC, je za bolnike z demenco premikanje ure zelo vznemirjajoče. Težko se namreč privadijo novemu spalnemu času. Dlje časa v primerjavi z zdravimi ljudmi porabijo za regulacijo cirkadianega biološkega ritma.

Cirkadiani ritem (skovanka iz latinskih besed circa - okrog in diēm - dan) je lastnost procesov v živih organizmih, ki se ciklično spreminjajo v odvisnosti od dnevno-nočnega cikla pogojev v njihovem okolju, torej s periodo 24 ur. Ti procesi so pod centralnim nadzorom mehanizma, ki lahko deluje neodvisno od zunanjih dražljajev in mu pravimo »notranja ura«. Za cirkadiane ritme pa je značilno, da jih poleg notranje ure uravnavajo tudi zunanji pogoji, saj se dolžina dneva in noči v letu spreminja.

Dementni ljudje se lahko po premiku ure soočajo tudi s spremenjenim počutjem v poznih popoldnevih. Takrat lahko postanejo dezorientirani in zmedeni, kar jim povzroči veliko stisko.

Pri demenci gre za upad prej obstoječih intelektualnih in spominskih sposobnosti. Za to bolezen so značilne motnje spomina, osiromašeno mišljenje ter prizadetost opravljanja vsakodnevnih dejavnosti. Prizadeto je pomnenje in priklic novih informacij (pozabljivost), zmanjšana je zmožnost orientacije, razumevanja, računanja, govornega izražanja in presoje, zmanjšana je sposobnost obvladovanja čustev ter socialnega vedenja. Z napredovanjem demence postaja bolnik vedno manj samostojen in potrebuje dodatno nego.