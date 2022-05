Ste pripravljeni na resnico? Prva stvar, ki jo vidite na sliki, razkriva, kako vas drugi dojemajo

Optične iluzije in to, kar na njih najprej zagledamo, povedo o nas veliko več, kot bi si želeli. Tako naj bi ilustracija, objavljena na portalu Bright Side, pokazala, ali ste introvertirani ali ekstrovertirani in kako vas drugi dojemajo.

Če ste na sliki najprej zagledali žensko s temnimi lasmi, ki sedi na tleh, imate zelo dobro oko za podrobnosti in ničesar ne zamudite. Ste tudi nekoliko zadržani in zaprti vase. Hitro se naveličate stvari in ni vam všeč, ko se znajdete v množici ljudi. Ljudje vas dojemajo kot tiho in sramežljivo osebo, zato vas ni lahko spoznati. Toda dejansko uživate v samoti in se nikoli ne počutite osamljene ali zavrnjene.

Če na sliki najprej zagledate obraz z zelo široko čeljustjo, se večinoma osredotočate na širšo sliko in ignorirate podrobnosti. Ste ekstrovertirani, uživate v druženju, pogovoru s prijatelji in znanci, to vam daje energijo. Težave radi rešujete tako, da o njih najprej razpravljate. Ste zelo odprti in sproščeni, zato vas ljudje dojemajo kot prijetne in dostopne.