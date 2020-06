Ste pripravili potovalno lekarno?

Nadležna slabost

Pogosti piki

V priročni lekarni ne sme manjkati sredstvo za sončenje. FOTO: Artiemedvedev/Getty Images

Težko pričakovane počitnice so tu, kljub omejitvam zaradi novega koronavirusa bomo, kot kaže, vendarle lahko okusili nekaj bivanja zdoma in sprostitve: čeprav so zdravstvena opozorila zdaj usmerjena predvsem v preprečevanje okužbe z novim koronavirusom, prav tako ne smemo pozabiti na možnost poškodb in bolezni, ki nam lahko zagrenijo oddih. Česa ne smemo pozabiti, ko pripravljamo prtljago? Nikar ne pozabite na že predpisana zdravila, razkužila in zaščitne maske za obraz, a da bodo počitnice kar se da mirne, si preberite še spodnje nasvete.{embed_foto_L50}715839{/embed_foto_L50»S seboj vzamemo zdravila za preprečevanje in blažitev alergije na sonce, omilitev težav pri pikih žuželk, nadomeščanje izgubljene tekočine in elektrolitov, zdravljenje driske, pomoč pri želodčnih težavah, lajšanje težav pri oteklih nogah in proti bolečinam in vročini,« svetuje, predsednik Lekarniške zbornice Slovenije. »Zdravila lahko kupite brez recepta v vseh lekarnah. Pri izbiri vam bo svetoval farmacevt, zdravila pa so učinkovita in varna le, če jih uporabljate po navodilih. Kadar se vam zdravstveno stanje kljub samozdravljenju ne izboljšuje, pa čim prej obiščite zdravnika.«}Ena od pogostih tegob je potovalna slabost: ta se preneha, ko se telo privadi načinu potovanja, ali na cilju, vsekakor pa je mogoče težave preprečiti ali vsaj omiliti, zato se velja pred odhodom pripraviti, svetuje sogovornik: »S potovalno slabostjo imajo pogosto težave otroci od 2. do 12. leta starosti, z odraščanjem se simptomi ali omilijo ali minejo. Kljub temu ima kar več ljudi težave tudi v odrasli dobi. Potek je lahko nenaden, začetnemu nelagodju lahko hitro sledi slabo počutje, izločamo hladen pot, sledi slabost in lahko tudi bruhanje. Pred potovanjem je dobro, če omejimo uživanje sladkih pijač in hrane. Če gre za krajše potovanje, lahko obrok izpustimo. Vedno pa imejmo v zalogi pitno vodo in nekaj suhih prigrizkov, in sicer prepečenec, krekerje, slane palčke. Otrok naj bo med potovanjem primerno oblečen, ne sme mu biti prevroče. V avtomobilu poskrbimo za primerno temperaturo, saj pretoplo ozračje lahko poslabša stanje.«Sploh če načrtujemo taborjenje ali se bomo med oddihom zadrževali pretežno v naravi, se je treba pripraviti na pike žuželk. Tisti, ki imajo že potrjeno alergijo, naj bodo pripravljeni na samopomoč in opremljeni s predpisanimi zdravili, alergijska reakcija pa lahko tudi koga preseneti: »Piki različnih žuželk pri večini ljudi povzročijo rdečino in bolečo oteklino, ki ostane nekaj dni, ni pa reakcija vedno nevarna. Kadar je močneje izražena, vzamemo sistemski antihistaminik v obliki tablet, ki je v lekarni na voljo tudi brez recepta, in gel ali mazilo, ki na mestu pika blaži reakcijo. Če okončine postajajo hladne, pomodrijo ustnice ali celo uhlji in se pojavi dihalna stiska, je obisk zdravnika nujen. Zdravniško pomoč je treba poiskati tudi, če piči več žuželk hkrati, če se na mestu vboda pojavijo mehurji ali obsežnejše vnetje, težave z dihanjem, vročina, huda bolečina in oteklina, ki se širi.«In kot stroka že vseskozi poudarja, zaščite pred soncem ne potrebujemo zgolj na plaži oziroma takrat, ko se namerno nastavljamo sončnim žarkom, kar je seveda strogo odsvetovano, temveč med vsakim zadrževanjem na prostem, še sklene predsednik Lekarniške zbornice Slovenije: »Izdelki za sončenje naj ščitijo pred žarki UVA in UVB ter naj bodo vodoodporni. Pomemben je večkraten nanos v zadostni količini. Zaščitni faktor 6–10 kožo varuje le do 10 minut, nato je treba nanos ponoviti, medtem pa je zelo visok zaščitni faktor 50 obstojen skoraj eno uro.«