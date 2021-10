Ste poskrbeli za varnost vašega hišnega ljubljenčka?

Varnost štirinožnih prijateljev zagotovite s skrbno nego, udobno namestitvijo in zdravim življenjskim slogom.Vendar ko se zgodi življenje in pride do neizogibnega – bolezen, alergije ali poškodbe –, takrat vas lahko zdravljenje hišnega ljubljenčka močno udari tudi po žepu. Veterinarske storitve niso poceni in že navaden klinični pregled lahko stane od 20 evrov naprej, če pride do zapletov in je potrebno dolgoročno zdravljenje, nadaljnja diagnostika ali celo operacijski poseg, potem se ti zneski lahko pomnožijo in posamezni obiski pri veterinarju lahko štejejo tudi v več sto evrih. Ultrazvočni pregled bi vas stal med 25 pa tudi do 56 evrov, odvisno od obsežnosti pregleda, za operacije pa bi morali odšteti od 20 pa tudi do 600 ali več kot 1000 evrov.Skupni stroški zdravljenja z dodatnimi diagnostičnimi preiskavami zaradi ponavljajočih se obolenj znašajo tudi do 500 evrov na leto.Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav