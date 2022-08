Ste odvisni od sladkarij? 12 trditev, ki dokazujejo zasvojenost

Veliko ljudi je odvisnih od sladkarij, a se tega ne zavedajo, ugotavlja zdravnik Fevzi Özgönül s turške klinike za prehrano, hujšanje in raziskovanje debelosti. »Če ne marate piti vode, ker je brez okusa, ali če med pitjem čaja in kave dodajate sladkor, pazite, morda ste odvisni od sladkorja. Odvisnost od sladkega je dejansko nevarnejša kot odvisnost od cigaret, alkohola ali drugih opojnih substanc in povzroča, da zbolimo še pogosteje. Medtem ko je toliko združenj, ki se borijo z odvisnostjo od cigaret, alkohola in substanc, se odvisnost od sladkega ljudem zdi kot šala in ji ne pripisujejo nobenega pomena.«

Ta odvisnost tudi ne povzroči velikih sprememb v vedenju osebe, zato je povsem mogoče, da je nihče ne opazi.

Kako pa vemo, ali smo odvisni od sladkorja?

1. Če med pitjem čaja in kave vedno dodajate sladkor.

2. Če običajno izbirate sladke pijače.

3. Če se vam po obroku pojavi želja po sladkem.

4. Če želite nekaj pojesti med pitjem čaja ali kave.

5. Če imate pogoste glavobole in vaš glavobol mine, ko pojeste nekaj sladkega.

6. Če niste zadovoljni brez kruha, testenin ali riža.

7. Če imate med nakupovanjem v trgovini v košarici sladek prigrizek.

8. Če na poti takoj opazite slaščičarne ali pekarne.

9. Če imate doma ali v službi sladek prigrizek.

10. Če ponoči odprete hladilnik in pojeste kos sladice.

11. Če sploh ne marate piti vode, ker je brez okusa.

12. Če vedno uporabljate samo granulirani sladkor ali sladkor v kockah.