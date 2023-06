Ste mokri od glave do pet? Nenadno potenje lahko znak, da nekaj ni v redu

S potenjem se srečate, ko zbolite in dobite visoko vročino, ali pa že ob manjših fizičnih naporih, ko ste povsem zdravi, pa seveda poleti, ko je vroče. Kaj pa če se začnete potiti povsem nepričakovano in si ne znate razložiti, od kod toliko potu? Takrat bi bilo dobro, da poiščete vzrok, saj gre lahko tudi za zdravstvene težave.

Vzrok je pretirana stimulacija simpatičnega živčnega sistema.

Morda gre za posledico stresa, ki ga na prvi pogled ne bi šteli med hujše zdravstvene težave, a če ste dlje pod njegovim vplivom, vas lahko privede do izgorelosti. Kronični stres lahko negativno vpliva na srce, saj povzroči visok krvni pritisk, vse to pa še poveča tveganje za srčni napad in možgansko kap.

Nenadno potenje je lahko posledica prenizke vrednosti sladkorja v krvi, še posebno če ta pade pod 70 mg/dl, bodisi zaradi sladkorne bolezni bodisi zaradi naporne vadbe. Ob tem se lahko pojavijo še nekateri drugi simptomi, kot so pospešeno bitje srca, tresenje, rahla slabost, vrtoglavica in zamegljen vid. Težavo hitro rešite, če nekaj pojeste ali popijete. Če se padec vrednosti sladkorja v krvi še kar ne ustavi, morate poiskati zdravniško pomoč.

Pekoči znoj

Če se res močno potite, morda trpite za hiperhidrozo. Vzrok je pretirana stimulacija simpatičnega živčnega sistema. Četudi v večini primerov ne gre za resno obolenje, pa je lahko za posameznika zelo neprijetno, saj se pretirano poti pod pazduhami, na dlaneh, podplatih ter na obrazu. Na teh predelih se tako lahko razvijejo glivične, bakterijske in virusne okužbe kože. Zdravljenje hiperhidroze se razlikuje glede na predel znojenja; lahko uporabljamo močnejše dezodorante, ki jih je mogoče dobiti v lekarnah, pa tudi injekcije botoksa, obstaja možnost operacije.

Telo tako uravnava telesno temperaturo in izloča nekoristne ali škodljive snovi.

Če se ena stran telesa poti bolj kot druga, so lahko krive nevrološke težave; obiščite zdravnika, da vas bo napotil k specialistu.

Se vam je že zgodilo, da vas je zapeklo v očesu, ko je vanj med telesno aktivnostjo zašla kapljica znoja? Če da, ste verjetno med tistimi, ki čez dan spijejo veliko vode, s hrano pa zaužijete premalo natrija. Namesto vode občasno raje pijte športne napitke ali pa uporabite šumeče tablete z elektroliti, ki jih raztopite v vodi.

Kriv je lahko kronični stres. FOTO: Khosrork/Getty Images

Potenje med vadbo je povsem običajno. FOTO: Dragonimages/Getty Images

Znak za alarm je lahko tudi nenadno prenehanje potenja in hkratni pojav vrtoglavice. To se vam lahko zgodi že med daljšim poletnim sprehodom, še posebno če dlje hodite po žgočem soncu. T. i. anhidroza oziroma nezmožnost normalnega znojenja je lahko zelo nevarna, saj preprečuje naravno ohlajanje telesa. Če ob tem pozabite še na zadosten vnos tekočine, lahko hitro utrpite vročinske bolezni, kot sta toplotna izčrpanost in vročinski udar. Rešitev je seveda uživanje dovolj tekočine, predvsem vode, nikakor pa ne sladkanih in alkoholnih pijač, saj boste zaradi njih še bolj dehidrirani.