Ste med tistimi, ki so kar naprej lačni, čeprav količinsko pojeste dovolj? Ves dan posegate po prigrizkih, iščete kaj za pod zob, čeprav imate sicer dovolj rednih obrokov? Morda boste našli krivca v naslednjih vrsticah.

Ko jeste, bodite tudi z glavo pri tem opravilu.

Najprej se je treba vprašati, ali res čutimo lakoto, torej kruljenje v želodcu, razdražljivost, celo glavobol, motnje koncentracije, ali bi nekaj dali v usta iz navade ali ker trpimo denimo zaradi čustvenega prenajedanja. Telo nam z lakoto sporoča, da potrebuje več hrane. Ali hranil, kar je lahko prva rešitev. Ni namreč vseeno, ali pojemo hrano, s katero bomo dobili dovolj mikro- in makroelementov, ali t. i. prazno, s katero samo napolnimo želodec, telo pa kljub temu strada. Če torej pojeste preveč rafiniranih ogljikovih hidratov in vaša prehrana vsebuje malo beljakovin, maščob ali vlaknin, boste pogosteje lačni, saj telo hrepeni po tistem, kar resnično potrebuje. Priporočamo sredozemski način prehranjevanja; vsakemu obroku dodajte veliko neškrobne zelenjave, da se boste počutili siti in zadovoljni, saj je polna vitaminov in mineralov.

Za nadzor sitosti so odgovorne tudi hormonske reakcije, zlasti skupno delovanje grelina in leptina; ob pomanjkanju spanja se leptin (hormon, ki naravno znižuje apetit) zniža, grelin (spodbujevalec lakote) pa naraste, zaradi česar smo bolj lačni, povrhu pa hrepenimo po manj zdravi hrani. Krog je tako sklenjen, zaradi nezdrave hrane bomo bolj lačni. Ko bomo torej dovolj spali oz. imeli urejeno spalno higieno, ne bomo čutili nihanj v nadzoru apetita in ne bomo zvečer kukali v hladilnik.

Popijte kozarec vode

Včasih lahko žejo zamenjamo za lakoto, zato če ste nedavno jedli, a že odpirate predale, popijte kozarec vode in počakajte nekaj minut. Še vedno lačni? Dehidracija lahko povzroči lakoto, zaradi premalo tekočine lahko posegamo po vmesnih prigrizkih. Napak ni niti navada, da spijemo kozarec vode pred kosilom, večerjo: v neki študiji so dokazali, da so udeleženci, ki so pred obrokom pili, zaužili kar 600 kilokalorij manj kot tisti, ki tega niso storili. Mimogrede, pitje alkohola človeka dehidrira, kar ne povzroča samo grozljivih glavobolov naslednji dan, ampak tudi vzpodbuja apetit.

Ne brskajte po telefonu, raje se posvetite hrani. FOTO: Bartekszewczyk/Getty Images

Kaj vse počnete med obrokom? Brskate po družabnih omrežjih, spremljate teve oddajo, pomagate otroku reševati nalogo? Ko jeste, bodite tudi z glavo pri tem opravilu, znano namreč je, da tudi če zaužijete zdrav, uravnotežen obrok, ga vaši možgani ne bodo dojeli kot takega, če ga boste pojedli, a sploh ne boste vedeli, kdaj. Sodelovati morajo vsa čutila, hrano je treba vonjati, okušati, gledati, dobro prežvečiti … in seveda, morate si vzeti čas. Kdor je počasi, poje količinsko manj, želodec namreč potrebuje kar okoli 20 minut, da možganom sporoči, da je poln.