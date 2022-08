Stari zaradi sedenja

Če delate v pisarni, sede, v večinoma sedečem položaju preživite več časa kot povprečni 75-letnik, kažejo izsledki nedavne raziskave. Ta, v njej so sodelovale ženske, ki večinoma delajo sede (od osem do 10 ur), je pokazala, da so njihova telesa starejša za osem let.

Povzroča bolečine v hrbtenici in vratu pa tudi kopičenje maščobe okoli trebuha.

Mnogo sedenja in premalo gibanja skrbita zdravnike, saj slabo vplivata na naše celokupno zdravje in organizmu škodita prav tako kot na primer kajenje. Predolgo sedenje namreč obremenjuje hrbet, stegenske mišice, vrat in ramena, zlasti če smo poleg tega še zgrbljeni nad pisalno mizo. Zdravniki opozarjajo, da se zato zlahka vname najdaljši in najdebelejši živec v telesu: ishiadični živec. Izvira v spodnjem delu hrbtenjače ter teče navzdol v obe nogi (tam se razcepi na več vej, ki nadaljujejo pot proti stopalu in prstom), prav tam pa običajno občutimo bolečino, ko je ukleščen. Poleg tega je sedenje povezano z vrsto drugih zdravstvenih težav, denimo debelostjo, tudi visokim krvnim tlakom, povišanim sladkorjem v krvi in holesterolom pa več maščobe okoli trebuha, pomanjkanje gibanja vpliva tudi na mentalno zdravje.

Zdravniki vsem, ki veliko sedijo, svetujejo, naj pogosteje vstanejo in se malce sprehodijo, naredijo nekaj razteznih vaj; če delate od doma, se pred delovnim časom in po njem odpravite na sprehod, najbolje v naravo, v hrib, če ne živite prav daleč od službe, pa se tja (in potem nazaj domov) sprehodite ali odkolesarite. Gibanje nam namreč še kako koristi, tako fizično kot mentalno.