Starejši zlorabljajo opiate

Mednarodni odbor za nadzor nad narkotiki (INCB), ki deluje pri Združenih narodih in je skrbnik mednarodnih konvencij na področju drog, je v nedavno objavljenem poročilu pozval k boju proti povečanemu uživanju opiatov med starejšimi in poudaril, da gre za tiho pandemijo.Svetovno prebivalstvo se stara in že danes se je treba osredotočiti na težave starejših, sporoča INCB s sedežem na Dunaju in v več priporočilih poudarja, da je treba izboljšati raziskave in zbiranje podatkov o zlorabi opiatov med starejšimi od 65 let: »Znanstveniki so uporabo opiatov v tej starostni skupini pretežno zanemarjali.« Razlog za to je pomanjkanje informacij, zaradi česar vlade temu niso posvetile pozornosti in sprejemale programov za boj proti odvisnosti med starejšimi.Trenutni podatki so skrb vzbujajoči. V ZDA se je uporaba opiatov med starejšimi od 65 let v zadnjem desetletju potrojila. V Indiji in Nigeriji prebivalci v starosti od 45 do 54 let pretirano uživajo opiate in sirupe proti kašlju, na Japonskem se zdravila proti anksioznosti in motnjam spanja predpisujejo zlasti starejšim.V primeru starejših INCB opozarja na polimedikacijo oziroma uporabo več zdravil hkrati (na dan najmanj pet zdravil ali sredstev, ki jih dobijo na recept ali kupijo v prosti prodaji), ki je naraščajoči problem. Izzove namreč lahko respiratorne težave, degenerativne spremembe, obolenje jeter, diabetes in motnje mentalnega zdravja, so zapisali v poročilu in opozorili na tveganje za smrt zaradi predoziranja.Druge možne posledice so še padci in prometne nesreče, ki jih utegnejo povzročiti starejši, težave pri opravljanju vsakodnevnih obveznosti ter izolacija in depresija kot posledica stigmatizacije in sramu.