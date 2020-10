Stare vadbe pomladijo duha (FOTO)

Pet obredov pomlajevanja so preproste vaje tibetanskih menihov.

Za tretjo vajo pokleknemo na tla, prsti na stopalih so spodviti, hrbtenica ravna, roke položimo na zadnjico. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Tibetanske vaje, ki temeljijo na jogi, so stare 2500 let, a lahko, če jih izvajamo redno, pomladijo telo in duha, izboljšajo splošno stanje in zdravje organizma. Vzhodnjaški zdravniki trdijo, da ima telo sedem glavnih energijskih središč, čaker, skozi katere teče energija. Če kroži brez zastoja, krepi življenjsko silo in zdravje organizma oziroma pozitivno vpliva na hormonsko ravnovesje, prav to pa je ključ do mladostnosti, zdravja in vitalnosti.Pet tibetanskih vaj tako spodbuja energijski sistem v telesu. Primerne so za vse, ne glede na starost, pomembno pa je, da jih delamo pravilno. Vaje je najbolje izvajati zjutraj, še pred zajtrkom oziroma takoj, ko vstanemo, popijemo lahko kozarec mlačne vode, vadimo brez sile in naprezanja, nikakor nam ne sme biti neudobno, neprijetno, ves čas normalno dihamo. Z jutranjo vadbo bomo krepili imunski sistem, oblikovali telo, krepili mišice, si dvignili energijo in se obenem pripravili na obveznosti, ki nas čakajo čez dan. Dihamo skozi nos, jezik prislonimo ob zgornje zobe, na nebo. Začnemo počasi, prvi teden vsako vajo ponovimo trikrat, potem petkrat in stopnjujemo do največ 21, a se zlahka ustavimo pri petih ali sedmih ponovitvah.Pri prvi vaji, ki pospeši pretok energije, se vrtimo okoli lastne osi. Stojimo sproščeno, stopala so v širini ramen, roke odročimo vzporedno s tlemi. Počasi se zavrtimo v smeri urinega kazalca; da bi preprečili omotico, slabost, se zazremo v točko pred sabo in vanjo usmerimo pogled ob vsakem obratu.Za drugo vajo se uležemo s hrbtom na tla, roke so ob telesu, dlani obrnjene navzdol. Vdihnemo in dvignemo glavo, brado potegnemo k prsim, hkrati dvignemo noge pravokotno na tla, hrbet je ves čas na tleh. Glavo in noge med izdihom počasi spustimo v začetni položaj.Za tretjo vajo pokleknemo na tla, prsti na stopalih so spodviti, hrbtenica ravna, roke položimo na zadnjico. Glavo sklonimo in potegnemo brado na prsi. Med vdihom glavo in vrat potiskamo nazaj, dokler gre, opiramo se ob zadnjico, pazimo, da ne povzročamo prevelikega pritiska v ledvenem delu. Med izdihom se vrnemo v prvotni položaj, brado položimo na prsi.Za četrto vajo sedemo na tla, noge so stegnjene, stopala 30 centimetrov narazen, telo je vzravnano, dlani položimo na tla ob kolkih. Potegnemo brado na prsi, potem naredimo most: glavo nagnemo nazaj, dvignemo telo, roke naj bodo stegnjene, noge upognjene v kolenih. Trup naj ustvarja ravno linijo, vzporedno s tlemi. V tem položaju za trenutek zadržimo dih in napnemo vsako mišico v telesu, med izdihom se vrnemo v začetni položaj.Pri peti vaji iz ležečega položaja s trupom naredimo lok, naslanjamo se na iztegnjene roke, noge so stegnjene, opiramo se na prste. Med vdihom dvignemo zadnjico v narobe obrnjeno črko V, glavo potisnemo proti prsim, opremo se na dlani in stopala, pete potisnemo na tla. Med izdihom se spustimo v lok in glavo potisnemo nazaj.Po končanih vajah se za nekaj trenutkov uležemo na tla in se sprostimo.