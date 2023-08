Sredozemska dieta zmanjšuje vnetja in velja za najbolj zdravo

Ko se naše telo poškoduje ali naleti na okužbo, aktivira obrambne mehanizme, in sicer celicam naroči, naj se ubranijo vsiljivca. Ta proces povzroča vnetje, ki se kaže kot denimo oteklina, rdečina in bolečina; kratkoročno je vnetje znak, da se naše telo zdravi, pa naj gre za odrgnino na kolenu ali prehlad, če pa vnetje traja dlje, postane kronično in lahko kaže na zdravstvene težave, kot so artritis, bolezni srca, sladkorna bolezen, demenca ali druge avtoimunske bolezni.

Simptome kroničnega vnetja je težje opaziti, znaki pa so lahko bolečine v trebuhu ali prsnem košu, utrujenost, tudi vročina, pri revmatoidnem artritisu je to bolečina in/ali okorelost sklepov, pri luskavici kožni izpuščaji, povišani so krvni markerji, sem spadajo tudi prebavne težave (zaprtje, driska, refluks), depresija, anksioznost in motnje razpoloženja, nenamerno povečanje ali izguba teže, pogosti prehladi ali gripe.

Znaki kroničnega vnetja so lahko bolečine v trebuhu ali prsnem košu, utrujenost, tudi vročina. FOTO: Milanmarkovic, Getty Images

Ne cvrtju, ja jagodičevju

Proti kroničnemu vnetju se lahko borimo tudi s hrano; če denimo pogosto posegamo po ocvrtih pregrehah, sladkarijah, transmaščobah, sladkih pijačah, zaužijemo veliko predelanega mesa in se držimo kaprice, da ne jemo sadja in zelenjave, se bodo simptomi poslabšali, nasprotno pa bo delovala t. i. protivnetna dieta, kamor spada tudi sredozemski način prehranjevanja.

Vsak dan si privoščite jagodičevje. FOTO: Magone/Getty Images

Protivnetne diete običajno vključujejo veliko antioksidantov, saj ti telesu pomagajo v boju proti prostim radikalom ali nestabilnim atomom, ki so pogosto povezani z boleznimi, kot so rak in bolezni srca. Najboljši način je uživanje veliko sadja in zelenjave, še posebno jagodičevja, grozdja, jabolk, ananasa, grenivk. Ne zanemarimo zamrznjenih presežkov, zdaj je denimo čas robidnic – naberimo jih in zamrznimo, pozimi nam bodo prišle še kako prav.

Začinimo življenje

Nujne so nenasičene maščobne kisline, vlaknine, pro- in prebiotiki. Maščobne kisline omega-3 najdemo v sardinah, skuši, lososu, tunini, semenih, oreščkih, oljčnem olju, črevesju pomagajmo z uživanjem jogurta, kefirja, kislega zelja, kimčija, polnozrnatih živil, rjavega riža, ovsenih kosmičev, ne pozabimo na cvetačo, brokoli, listnato zelenjavo, paradižnik, papriko.

Sredozemski način prehranjevanja velja za najbolj zdravega. FOTO: Monticelllo, Getty Images

Začinimo si življenje z začimbami, protivnetno delujejo kurkuma, ingver, cimet, rožmarin, origano, bazilika, ter si pripravimo zeleni ali zeliščni čaj, vodo si obogatimo z rezinami kumarice ali citrusov.

Kako pa lahko zmanjšamo tveganje za kronično vnetje? Z zdravimi navadami, seveda: vzdržujemo zdravo telesno težo, opustimo kajenje, redno se gibajmo, omejimo pitje alkohola, naučimo se obvladovati stres in seveda premišljeno izbiramo živila in njihovo pripravo.