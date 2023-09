Srečni v dežju: pomirja, pravijo tisti, ki ga imajo radi

Večina ljudi godrnja, kadar (več dni zapored) dežuje, ob napovedih dežja, neviht pa zavijajo z očmi in si želijo prijaznega veselega sonca. A ne vsi, so tudi taki, ki obožujejo dež. Lepo jim je, ko dežuje, veselijo se. Po nekaterih raziskavah so tisti, ki imajo radi dež, bolj veseli od onih, ki imajo radi jasne, s soncem obsijane dni. Zakaj? Znanost pojasnjuje, da imajo tisti, ki ljubijo dež, bolj izostrena čutila, občutijo njegove številne podrobnosti, od ritma do potovanja dežne kapljice po šipi. Poleg tega uživajo v vonju svežine, ki ga prinaša dež.



Tisti, ki imajo radi dež, bi lahko ves dan poslušali škrebljanje dežnih kapljic po strehi in šipah.

Veliko je takih, ki uživajo v dežju. FOTO: Guliver/Getty Images

Če bi se nekateri radi zavlekli pod odejo in deževen dan predremali, je za ljubitelje dežja ravno nasprotno, niti najmanj niso zaspani ali nejevoljni. Zavedajo se, da je dež nujno potreben, brez njega ne bi bilo čudovitega rastlinskega sveta, življenje bi bilo povsem drugačno. Spomnite se, da brez dežja ne bi bilo prekrasne mavrice! V težkih časih se ljubitelji dežja laže spopadajo s težavami, pravijo psihologi, saj se zavedajo, da bodo težave minile in bo vse spet kot prej. Deželjubci so navadno mirnejši in ne zganjajo panike. Niti vremenska napoved, naj bo še tako slaba, jih ne vrže iz tira. Tudi v slabih ali ponesrečenih situacijah in vsem, kar se jim dogaja, bodo najverjetneje videli kaj lepega in dobrega, tako kot po dežju uživajo v svežem zraku in vonju vlažne zemlje in trave in ulice.Dež pomirja, pravijo tisti, ki ga imajo radi, užitek je gledati naravo v dežju, poslušati zvok dežnih kapljic: nič čudnega, torej, da obstaja toliko zvočnih zapisov za sproščanje, ki vsebujejo zvok dežja. Čista nirvana! Tisti, ki ga imajo radi, so optimistični, kar jim prinaša uteho in obenem motivacijo za naprej. In tudi bolj samozavestni: če ste odrasli in po dežju letate kot štiriletni otrok, se najverjetneje ne ozirate pretirano na mnenja drugih.