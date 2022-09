Sreča na krožniku: okrepite sproščanje teh hormonov

Hormoni močno vplivajo na naše življenje, trojica, ki si jo močno želimo, saj se zaradi nje počutimo srečno in zadovoljno, pa so serotonin, dopamin in endorfin. Obstaja kar nekaj načinov, da spodbudimo njihovo sproščanje, tudi s prehrano, aktivnostjo in hobiji.

Smejte se, na glas in od srca. FOTO: Tom Merton/Getty Images

Endorfin nastaja v hipotalamusu, umirja nas in daje občutek užitka, nevtralizira pretirani adrenalin. Telo se z njim bori proti bolečinam, je tudi zaščita pred prezgodnjim staranjem celic. Sproščajo se, ko se spomnimo na nekaj prijetnega, lepega, zato se le osredotočite in pomislite na vse lepe, srečne dogodke. Še en hormon sreče je serotonin, ta ima pomembno vlogo pri uravnavanju razpoloženja.

Ta hormon je v možganih, črevesju, krvi, ljudje z nizko ravnjo serotonina neredko trpijo za depresijo, motenim spancem in apetitom. Dopamin je morda najbolj znan od vseh, sprosti se vsakokrat, ko počnemo nekaj, kar nam prinaša zadovoljstvo, torej od uživanja v najljubši hrani do seksa.

Kot rečeno, lahko sproščanje srečnih hormonov spodbudimo s prehrano. Privoščimo si temno čokolado pa polnozrnate izdelke, tudi sadje in zelenjavo, ribe, lanena semena in oreški pa uravnavajo količino nevrotransmiterjev v možganih.

Za višjo raven serotonina je treba uživati več aminokisline triptofan, jejmo perutnino, jajca, lososa, bučna semena, oreške, tofu, mlečne izdelke, pijmo mleko, sojin napitek. Razpoloženje bo dvignilo tudi uživanje banane, avokada.

Ne pozabite na svetlobo, sonce, seveda ob primernem času (ne med 10. in 17. uro), da poskrbite za vitamin D. Tudi redna telesna dejavnost spodbuja sproščanje hormonov sreče, zato bodite za boljše razpoloženje (in več energije) vsak dan aktivni.

Ljudje z nizko ravnjo serotonina neredko trpijo za depresijo.

Poleg gibanja (hormoni sreče se zlasti sproščajo po visokointenzivni vadbi) imajo podoben vpliv tudi ples pa petje (poleg serotonina se bo sprostil še oksitocin, hormon ljubezni) in poslušanje (najljubše) glasbe. In smeh, številne koristi ima: dviga energijo in razpoloženje, povečuje preskrbo telesa s kisikom, pospešuje cirkulacijo, blaži napetost in stres ...