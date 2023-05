Spuščanje in prepuščanje: le če spustite preteklost in prihodnost, lahko živite v sedanjosti

Koncept spuščanja in nenavezanosti, ki nam lahko pomaga preživeti v tem negotovem prehodnem času krize, izhaja iz zenbudizma. Osho pravi, da ne gre za to, da bi se želeli izogniti situaciji ali pobegniti iz nje. »Ko spustimo, se odvežemo le od rezultata, ne oddaljimo pa se od svojih čustev in ostanemo v toku,« izpostavlja.

»Spuščanje pomeni, da nimamo ciljev, hrepenenj, želja, prihodnosti in preteklosti – smo v tukaj in zdaj v vsej svoji celovitosti, tišini in miru brez upiranja. Nobene skrivnosti in tehnike ne potrebujemo za to – samo razumevanje,« pravi in nadaljuje: »Kaj vam preprečuje, da bi živeli v trenutku? Preteklost, ki se vam zdi dragocena? Ne morete spustiti prihodnosti, saj menite, da je to vse, kar imate – vsi načrti in pomembni dogodki se bodo zgodili tedaj?! Toda le če spustite preteklost in prihodnost, lahko živite v sedanjosti. In v trenutku, ko samo ste, ste deležni neznanskih blagoslovov – tišine, navdušenja in lahkotnosti. Odsotnost vseh vaših prizadevanj pa ustvari novo dimenzijo v vas – hvaležnost in spokojnost.«

Doda, da je spuščanje močno povezano s hvaležnostjo, saj ničesar ne želiš ali zahtevaš, ampak ceniš, kar imaš: »Ne morete si želeti nič drugega kot to, kar se zgodi v trenutku, če ste odprti in si dovolite ostati v sedanjosti, brez preteklosti in prihodnosti,« še poudarja.