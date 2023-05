Sprostitev in razvajanje, ki pa ni nadomestilo za zdravstveno oskrbo

Masaža je sprostitev, zdravilo, nuja, razvajanje. Mnogi si jo privoščijo redno, nekateri le občasno, a oboji se strinjajo, da je vsakokrat dobrodošla in prinese dobre rezultate. Razvijala se je skozi stoletja in je ena od učinkovitih metod ohranjanja zdravja in dobrega počutja.

Obstajajo številne tehnike, vsaka ima svoj namen. FOTO: Alotofpeople/Getty Images

»Masaža izboljša krvni in limfni obtok, odpravlja napetost, prežene nespečnost in sprošča boleče mišice,« pojasnjuje Sara Sirše, dipl. fizioterapevtka iz Rimskih term. »Povečuje izločanje strupenih snovi iz telesa, pripomore k prožnosti kože in boljšemu dihanju ter razteza vezivno tkivo sklepov. Nekatere vrste masaž temeljijo na stimuliranju točno določenih točk, ki so povezane z organi in njihovim delovanjem. Vse bolj popularna je tajska masaža, ki lajša bolečine v sklepih, mišicah in hrbtenici. Športna masaža lahko pomaga pri težavah, kot so mišična napetost in okorelost.«

Kot poudarja, je masaža najprej oblika sproščanja in razvajanja, ki pomaga pri odpravljanju stresa: »Lahko pa je tudi del terapije oziroma deluje rehabilitacijsko, saj se, kot že omenjeno, športna masaža izvaja za preprečevanje in odpravljanje poškodb, lajšanje bolečin in izboljšanje psihofizičnega stanja in forme. Vendar ni nadomestilo za zdravstveno oskrbo!« Praviloma je primerna za vse zdrave, omejena ni niti glede na starostne skupine, nekateri izvajajo celo masažo dojenčkov. Nekatere zdravstvene težave pa vendarle zahtevajo več previdnosti, poudarja sogovornica: »Masaža glave se na primer odsvetuje tistim, ki so bili nedavno operirani, imajo sveže poškodbe ali so utrpeli pretres možganov. Refleksno-conska terapija se odsvetuje ljudem z infekcijskimi, vročinskimi in glivičnimi obolenji, akutnimi depresivnimi stanji, psihiatričnimi obolenji, ob zgodnji ter rizični nosečnosti in nekaterim bolnikom s sladkorno boleznijo.

Ni nadomestilo za zdravstveno oskrbo.

Poleg tega ni priporočljiva za ljudi s težavami, za katere je potrebna operacija. Terapevtska masaža hrbtenice pa se odsvetuje ljudem s svežimi poškodbami ali pri močni osteoporozi.«

Do trikrat na teden

Masažo lahko ločimo glede na različne tehnike, na primer klasične, terapevtske, razstrupljevalne, protibolečinske, sprostitvene masaže, pogostost pa je odvisna od vrste in cilja, pojasnjuje fizioterapevtka: »Za nekatere vrste masaž je celo priporočljivo, da se jih izvaja vsaj od dva- do trikrat na teden. Pred vsako pa je priporočljivo, da se pogovorite z usposobljeno osebo, ki vas lahko bolje spozna in glede na to priporoči določene vrste masaž ali pogostost.«

Pomaga odpravljati stres.

A kot poudarja, je ob poškodbah in bolečinah, sploh če se te pojavijo nenadoma, pred masažo ali drugim ukrepom, nujen posvet z zdravnikom. Zanjo se sami odločimo takrat, ko se pojavijo že znane težave, za katere že iz izkušenj vemo, da jih je mogoče z masažo odpraviti ali omiliti, sklene Siršetova: »Za masažo se odločite tudi, če ste pod stresom, saj vam lahko od enkrat do dvakrat na teden zelo pomaga. Pomaga lahko tudi po operacijah ali pri bolečinah zaradi poškodb, vendar po posvetu z zdravnikom. Vedno pa preverite, ali je terapevt oziroma maser zares usposobljen za delo, ki ga opravlja.«