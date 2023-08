Sproščujoča pomoč narave: naredite to, če vas bolijo mišice

Vsakemu se kdaj zgodi, da trpi zaradi bolečine, napetosti, stresa. V času, v kakršnem smo se znašli, je težko ohraniti duševni mir. A na srečo nam pri tem lahko pomaga narava.



Kamilica, na primer, je močno sredstvo za sproščanje, ki hkrati blaži bolečine, zato si le pripravite kamilični čaj. Da bi ohranili zdravilne vsebnosti kamilice, je ne kuhajte, cvetke le prelijte z vrelo vodo (žličko posušenih cvetov prelijte z 2 dcl vode), skodelico pokrijte in pustite deset minut, precedite in popijte. Čaj, ki ga lahko osladite z medom, lahko pijete 2- ali 3-krat na dan.Tudi meta je izvrsten pripravek za sproščanje mišic, deluje antiseptično in protivnetno. Metin čaj, ki ga imajo radi tudi otroci, lahko pijemo dva- do trikrat na dan. Za skodelico potrebujemo žličko posušenega zelišča. Prelijemo z vrelo vodo, pokrijemo in pustimo pet minut, precedimo.Neka britanska raziskava je pokazala, da so si posamezniki, ki so deset dni pili po dva kozarca naravnega višnjevega soka, hitreje opomogli po napornem treningu kot tisti, ki si tega zdravega napitka niso privoščili. Tudi drugo temnordeče in vijolično sadje, kot na primer granatno jabolko, borovnice in brusnice, ima podobno delovanje ter lahko ublaži bolečine v mišicah po treningu. Prav tako temno grozdje, ki vsebujebioflavonoid kvercetin. Ta močni antioksidant deluje z vitaminom C, da bi stimuliral imunski sistem v boju proti okužbam in vnetjem. Poleg tega kombinacija antioksidantov in C-vitamina blaži boleče simptome revmatoidnega artritisa v sklepih in mišicah.Protivnetno delovanje ima tudi oljčno olje, so pokazale raziskave, kot primer pa so znanstveniki uporabili kar prebivalce Sredozemlja, ki redno uživajo to olje, a imajo redko težave, povezane z vnetji. Ekstra deviško oljčno olje bi lahko vsebovalo sestavino, podobno ibuprofenu. Torej če je bolečina del vašega vsakdana, ga redno uporabljajte pri kuhi in prehranjevanju.