Sprehod spremeni življenje

Namakanje v mlačni peneči se kopeli, pisanje dnevnika in postavljanje meja, sprehod – vse to poslušamo in beremo kot nasvete, kako kar najbolje poskrbeti za duševno zdravje. Zlasti sprehod se ves čas pojavlja, svetujejo ga tako terapevti kot zdravniki. Prav vsakodnevni sprehodi so mnogim popestrili dneve, ki smo jih preživljali, ko je bilo gibanje omejeno na občine in smo delali (in se šolali) od doma. Dajali so nam uteho, povezavo s svetom okoli nas.

Tudi spanec bo bolj kakovosten. FOTO: Tero Vesalainen/Getty Images

Torej: se zaradi vsakodnevnih sprehodov res počutimo bolje? Katere so prednosti redne hoje in kako jo lahko vpletemo v dnevno rutino? Hoja (in gibanje na sploh) blaži simptome depresije in anksioznosti, obenem izboljšuje kognitivne funkcije, spomin, tudi spanec. Gibanje blaži simptome stresa in viša raven hormonov, zaslužnih za dobro razpoloženje. Hoja lahko privede do bolj jasnega uma; če obdelujemo informacije, medtem ko bilateralno (obojestransko) stimuliramo možgane, maksimiziramo svojo kapaciteto obdelovanja, kar pomeni, da sta razmišljanje in reševanje problemov bolj učinkoviti, ko hodimo.

20 minut gibanja na prostem na dan nas bo okrepilo.

Hoja tudi dviga raven energije, izboljšuje namreč pretok krvi po telesu in možganih. Zaradi višje ravni s kisikom obogatene krvi, ki teče po telesu, občutimo več energije. Med fizične koristi spadata izguba kilogramov ter vzdrževanje zdrave telesne teže, pa seveda preprečevanje cele vrste problemov, od bolezni srca in ožilja, vključno z infarktom, pa do diabetesa.

In kje naj hodimo? Strogih pravil glede tega ni, da smo le zunaj. A bolje kot po prometni ulici se je sprehajati v naravi, parku, gozdu: dokazano namreč je, da bivanje v naravi izboljšuje mentalno zdravje, niža stres in raven kortizola ter izboljšuje razpoloženje, sprehod pa prinaša tudi kognitivno in čustveno dobrobit. Ni treba, da nam vzame veliko časa, že 20 minut je dovolj, da občutimo vse prednosti sprehoda: toliko časa je namreč potrebnega za stimulacijo in sproščanje hormonov dobrega počutja dopamina in serotonina.

Tako, zdaj moramo le še poskrbeti za dovolj motivacije za vsakodnevni sprehod. Ne glede na vreme. Učinke bomo opazili kmalu. Če ne gre drugače, si naredimo tedenski načrt hoje in določimo, kam jo bomo mahnili kateri dan.