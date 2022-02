Sprehod proti glavobolu

Glavobol je eden najpogostejših simptomov v medicini, pravijo na Združenju zdravnikov družinske medicine. Vzroki zanj so številni, večinoma ga ne moremo pripisati kakšni osnovni bolezni oziroma zdravniki vzroka ne najdejo, takrat pravimo, da gre za primarni glavobol. Nekateri pa so sekundarni, posledica zdravstvenih težav in bolezni. Tako lahko glavobol spremlja degenerativne okvare hrbtenice, kronično zaprtje, povišano telesno temperaturo zaradi vnetja, zanj so lahko krivi bolezni zob in obzobnih tkiv, vnetja obnosnih sinusov, bolezni ušes in oči ter okvara vida. Povzročijo ga lahko povišan krvni tlak, vnetje arterij, prirojene spremembe možganskih žil, na primer anevrizme, možganske krvavitve, stanja po poškodbah glave in hrbtenice, tumorji v lobanji ali presnovne motnje. Lahko je tudi posledica telesnega napora, pitja alkohola, kajenja tobaka, vdihavanja organskih topil, kašlja, jemanja določenih zdravil, celo spolnih odnosov, stresa in psihične bolezni.

Pri glavobolih je nujna zdravniška pomoč potrebna, če se sočasno pojavijo tudi druga stanja, kot so motnje zavesti, nenavadne spremembe vedenja, kot so agresivnost, otopelost, nenormalna zaspanost, čudno obnašanje, povišana telesna temperatura. K zdravniku je treba, pravijo družinski zdravniki, če se ob glavobolu pojavijo epileptičnemu napadu podobni krči z motnjami zavesti, otrdel vrat, bruhanje, motnje vida ali izguba občutka za ravnotežje; če so glavoboli ponavljajoči se in nepojasnjeni, pa tudi če je glavobol nenaden in močan, kot ga niste imeli še nikoli.

Povzroči ga lahko tudi menstruacija. FOTO: Getty Images

Izogibanje sprožilcem

Kot pravijo na Združenju zdravnikov družinske medicine, pri primarnih glavobolih pomagajo relaksacijske tehnike za zmanjševanje in obvladovanje stresa, kot so redna telesna vadba, masaža, joga. Pri tenzijskem glavobolu, pri katerem sta pridruženi tudi napetost in bolečina v vratnih mišicah, koristita fizioterapija in akupunktura. Ljudje, ki imajo migreno, se morajo izogibati sprožilcem, to so lahko uživanje kave ali alkoholnih pijač, neredno, premalo ali preveč spanja in prehranjevanja, povzročijo jo lahko menstruacija, spremembe vremena in nadmorske višine, psihične obremenitve.

Pri migreni je treba zdravilo vzeti pravočasno. FOTO: Katarzyna Bialasiewicz/Getty Images

Sprostilne tehnike, tehnika biološke povratne zanke in akupunktura zmanjšajo število ter trajanje migrenskih napadov. Kdor dobiva glavobol v rafalih, ne sme kaditi in piti alkoholnih pijač, pravijo družinski zdravniki in poudarijo, da je pri migrenskem napadu zelo pomembno, da vzamemo zdravilo v pravem trenutku, to je takrat, ko začutimo blag glavobol. Če zdravilo vzamemo pozneje, ko je napad že na vrhuncu, bo manj učinkovito. Učinkovita samopomoč proti glavobolom so tudi sproščeni sprehodi v naravi in nasploh sproščena življenjska naravnanost.