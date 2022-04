Spomladi nagaja želodec. Preverite, kako si lahko pomagate

Ste med tistimi, ki spomladi kar prekipevajo od energije in dobre volje, ali žal tistimi, ki jim ta letni čas le še poveča težave z zgago? Cvetenje rastlin namreč ne okrepi le senenega nahoda: ob vdihovanju alergenov se poveča količina histamina, ta pa lahko povzroči tudi vnetni odgovor in spodbudi delovanje želodčne sluznice, da začne čezmerno izločati kislino. In težave so tu.

Prevetrimo jedilnik

Na letni čas in cvetni prah ne moremo vplivati, vsekakor pa si lahko ob težavah pomagamo s prilagojenim jedilnikom in previdnostjo, ob večjih se seveda posvetujemo z zdravnikom ali farmacevtom. In katera živila nam težave še otežujejo in se jih zato velja izogibati?

Ocvrte in kisle jedi niso primerne.

Najprej je treba poudariti, da morajo biti obroki majhni in pogostejši, v splošnem pa naj bo hrana sveže kuhana v malo tekočine, dušena v lastnem soku ali pečena brez maščob. Dneva nikar ne začnemo s kavo, tej se je bolje izogibati ves dan, tudi brezkofeinski, niti močni pravi čaji ne pridejo v poštev. Alkohol črtamo s seznama pijač, prav tako gazirane pijače in sveže stisnjene sokove iz pomaranč, limon, grenivke in ananasa. Odpade polnomastno mleko, črtamo čokoladno, pozabimo na kremne, mesne in kisle juhe, tudi zelenjavno in paradižnikovo omako.

Privoščimo si dušeno ali kuhano zelenjavo. FOTO: Mizina/Getty Images

Pekoče začimbe, kot so kari, feferoni, poper, čili, česen, čebula, rdeča paprika, so prepovedane. Ne uživamo ocvrtih jedi, klobas, salam in slanine, niti kisle vložene zelenjave ne. Sladic naj bo čim manj, sploh pozabimo na orehove.

Kaj nam sploh še preostane oziroma kako si lahko pomagamo? Uživamo lahko posneto mleko in manj mastne mlečne izdelke, pijemo napitke brez dodanega sladkorja. Jemo zrelo domače sadje, kot so jabolka, hruške, jagode in grozdje, in kuhano zelenjavo.

Pozabimo na kavo, alkohol in močne čaje.

Privoščimo si lahko vse vrste žit in pusto meso, ribe, mehko kuhana jajca in omlete. Jedi lahko nežno začinimo z domačimi dišavnicami, kot so peteršilj, bazilika, timijan, origano, žajbelj, šetraj, majaron in pehtran, dovoljene so majhne količine kakovostnega rastlinskega olja, kot je oljčno.

In še, spimo z dvignjenim vzglavnikom, opustimo kajenje, po jedi se izogibamo ležanju in napornemu delu. Jemo počasi in po potrebi shujšamo.