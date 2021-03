Spodbudimo delovanje imunskega sistema

Zadostne količine vitamina C si lahko zagotovimo s hrano. FOTO: Oksanakiian/Getty Images

Pri krepitvi in ohranjanju imunskega sistema nam pomaga uravnotežena kombinacija vitaminov in mineralov.

Pomembno je, da znamo prisluhniti svojemu telesu in počutju.

Zdrav življenjski slog je eden najpomembnejših ukrepov za ohranjanje dobrega imunskega sistema in krepitev odpornosti telesa. Prehrana, gibanje, počitek in čim manj stresa: to je pravzaprav osnovni recept. Vsi pa vemo, da to ni zmeraj združljivo z našim življenjskim tempom.Pomembno je, da se zavedamo, kaj počnemo in kako se prehranjujemo, da znamo prisluhniti svojemu telesu in počutju. Tako lahko pravočasno ukrepamo, tudi z različnimi pripravki, ki spodbudijo delovanje našega imunskega sistema in nas bodisi zaščitijo pred boleznijo bodisi pripomorejo, da jo hitreje premagamo.Pri krepitvi in ohranjanju imunskega sistema nam torej lahko pomagajo določeni vitaminsko-mineralni pripravki oziroma uravnotežena kombinacija vitaminov in mineralov. Pomembni so vsi, zlasti pa vitamini A, C, D, E, B6 in folna kislina ter minerali cink, železo, magnezij, selen, mangan in baker. Vitamine in minerale jemljemo le v ustreznih količinah glede na starost oziroma potrebe. Preden začnemo samovoljno jemati določena prehranska dopolnila, se o tem pogovorimo z osebnim zdravnikom ali farmacevtom v lekarni.Starejšim ljudem dokazano primanjkuje vitamina D, zato je uporaba, vsaj v dneh, ko še ni dovolj sonca, posebno priporočljiva. Pri preprečevanju slabitve imunskega sistema in prehranskih obolenj farmacevti priporočajo tudi ameriški slamnik, katerega izvlečki delujejo protibakterijsko in protivirusno. Deluje tudi protivnetno. Dokazano je, da njegova uporaba skrajša čas prehlada, vendar ga je treba vzeti takoj, ob prvih znakih. Ob tem velja opozorilo, da se pripravek uporablja od enega do največ osmih tednov, pri jemanju pa morajo biti pazljivi ljudje z nekaterimi boleznimi ali zdravstvenimi stanji. Omejitve uporabe veljajo pri tuberkulozi, avtoimunskih boleznih, nosečnosti in dojenju ter sočasno jemanju bioloških zdravil.Za dober imunski sistem so prav tako koristni probiotiki, ki preprečujejo razmnoževanje »slabih« bakterij v črevesju in skrbijo za zdravo črevesno sluznico. Zaščito pred boleznimi dihal omogočajo tudi betaglukani, naravni polisaharidi, ki spodbujajo in krepijo naravno imunsko odpornost, pomagajo imunskemu sistemu prepoznati in uničiti tujke, kot so bakterije, paraziti, glive in virusi. Vnovično vzpostavitev normalnega stanja v telesu omogočajo še adaptogeni, med katere prištevamo nekatere zdravilne rastline, kot so ginseng, elevterokok (sibirski ženšen), grahovec, rožni koren, vitanija, mačja trava.Adaptogene uporabljamo za izboljšanje odpornosti ter psihičnih in fizičnih zmogljivosti. Pri krepitvi imunskega sistema imajo določeno vlogo tudi aminokisline, ki so v izdelkih za izboljšanje odpornosti, običajno v kombinaciji z vitamini in minerali, in so koristne pri zaščiti pred okužbami, pri kronični zmanjšani odpornosti, ponavljajočih se okužbah in ob zdravljenju z antibiotiki.