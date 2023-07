Spodaj brez: občutljivemu mednožju poleti posvetimo več pozornosti

Intimna nega je pomembna vse leto, tako za zdravje kot tudi za samopodobo, v poletnih mesecih pa zahteva še dodatno pozornost zaradi vročine in potenja, svoje dodajo še bazenska in morska voda ter vedno nadležna mivka. Predel mednožja v tem času dodatno ogroža večja možnost okužb, zato naj bo preventiva dosledna.

Naj bo zračno

Osnova so zračna, ohlapna in lahka oblačila. Koža naj vseskozi diha, zato je ne trpinčimo z modnimi kosi in materiali, ki utesnjujejo in zadržujejo vlago ter ustvarjajo okolje za razmnoževanje bakterij. Mokre kopalke takoj po kopanju zamenjamo s suhimi in tako skrbimo tudi za zdrav mehur, sečne poti in nožnico. Pijemo dovolj tekočine in tako skrbimo za redno praznjenje mehurja! Spodaj brez med spanjem je odlična zamisel: spanec bo kakovostnejši, če nam ne bo vroče, pokrijemo se z lahkotno rjuho. Intimne predele redno in ustrezno negujemo z neagresivnimi, neodišavljenimi sredstvi s prilagojenim pH; navadna mila lahko porušijo ravnovesje sluznice, ki tako postane dovzetnejša za vnetja in vdor različnih mikroorganizmov. Umivamo se z mlačno vodo. Po prhanju naj se nam nikar ne mudi v oblačila: nekaj časa naj zadostuje le brisača, intimni predeli naj se prijetno hladijo in zračijo.

Uporabljamo neagresivna, neodišavljena sredstva s prilagojenim pH; navadna mila lahko porušijo ravnovesje sluznice, ta tako postane dovzetnejša za vnetja.

Tamponi in vložki naj bodo iz kar se da naravnih materialov, menjamo jih pogosto. Razmislimo o menstrualni skodelici, če je še ne uporabljamo, saj bo odpravila marsikatero poletno nevšečnost. Perilo peremo s sredstvom, primernim za občutljivo kožo, mehčalcu se izogibamo.

Ne pozabimo na previdnost v spolnosti!

Kljub vsem skrbnim ukrepom pa je koža mednožja lahko razdražena: takrat smo še previdnejši pri negi, občutljive predele lahko razvajamo s kokosovim oljem, ki kožo naravno vlaži in pomirja obenem. Ne pozabimo, poletje je tudi obdobje romantičnih doživetij, zato je potrebna skrajna previdnost v spolnosti. Z ustrezno zaščito se obvarujmo pred neželeno nosečnosti in spolno prenosljivimi okužbami, po spolnem odnosu pa vedno spraznimo mehur in tako odplaknemo morebitne škodljive bakterije ter se oprhamo.