Špinača za srce

Vse leto je dostopna špinača, ki jo lahko pripravljamo na številne načine: mlade liste dodamo solati, iz nje skuhamo juho ali prilogo, tudi v smutije jo dodajamo. Bogata je s hranili, ki koristijo zlasti srcu in očem.Zelena listnata zelenjava je izvrsten vir maščobnih kislin omega-3, ki izboljšujejo koncentracijo in srčno-žilno zdravje, varujejo pred nastankom bolezni srca, tudi infarktom. Raziskava iz leta 2017 je razkrila, da lahko lutein, antioksidant v špinači, pomaga blažiti vnetja pri ljudeh z boleznimi koronarnih arterij; najbolje se absorbira, če ga uživamo z (zdravimi) maščobami, špinačo tako dodamo smutiju, v katerega smo vmešali malo avokada ali navadni jogurt. Lutein niža tveganje makularne degeneracije, vodilnega dejavnika izgube vida pri starejših od 50.Špinača vsebuje kalij, folat in magnezij, vsi trije se borijo proti visokemu krvnemu tlaku, saj zaustavljajo encime, ki ga višajo. Neka raziskava iz leta 2016 je pokazala, da je raven krvnega tlaka pri sicer zdravih ljudeh znatno padla nekaj ur potem, ko so popili napitek s špinačo ali sok rdeče pese. Super prva pomoč pri hipertenziji.Še en plus: varuje možgane. V neki raziskavi so pet let spremljali stanje skoraj tisoč odraslih, tisti, ki so redno uživali večjo količino zelene listnate zelenjave, kot je špinača, so imeli nižje tveganje kognitivnega upada. Špinača vsebuje tudi vitamin A, ki prispeva k zdravi koži.