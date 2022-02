Spanje za zdravje

Kakovost in tudi količina spanca vplivata na naše življenje, od vsakodnevnega funkcioniranja do razpoloženja, že po eni neprespani noči smo čez dan bolj zaspani, teže se koncentriramo in delujemo, smo manj motivirani (tako v šoli kot v službi), spopadamo se lahko z vedenjskimi težavami, lahko smo bolj impulzivni in tudi agresivni, bolj smo nagnjeni k delanju napak in nesrečam ...

Telefon ni za v posteljo. FOTO: Deagreez/Getty Images

Pomemben je tudi vpliv spanca na delovanje srca in imunski sistem, ki je odgovoren za boj proti okužbam, boleznim. Z dobrim, kakovostnim spancem vzdržujemo zdrav in krepak imunski sistem. Če je naša odpornost slabša, je tveganje, da bomo zboleli, višje, poleg tega težko dobro opravljamo vsakodnevne obveznosti, kar za sabo potegne druge negativne posledice. Raziskave so pokazale, da pet ur ali manj spanca na noč za 15 odstotkov viša tveganje za smrt zaradi katerega koli vzroka. Pomanjkanje spanca tako viša tveganje za kronična stanja, kot so debelost, diabetes, visok krvni tlak, poleg tega je lahko slabša naša naravna odpornost, in to za kar 70 odstotkov. Oslabljene celice se teže borijo proti virusom, tveganje za okužbo je tako večje, počasnejše pa je tudi okrevanje. Ko smo budni, možgani in telo z nevrotransmiterji prenašajo informacije od živčnega do imunskega sistema, spanec pomaga zapolniti njihove zaloge, da bi lahko naslednji dan normalno funkcionirali. Torej: če ne spimo dovolj ali spimo slabo, bo nastalo manj teh molekul, kar pomeni, da mnoge telesne funkcije ne bodo delovale, kot je treba. Utrujeni bomo, izčrpani, slabega zdravja.

Počitek in spanje sta še posebno pomembna, ko zbolimo. FOTO: Dragana991/Getty Images

Med spanjem naše telo proizvaja več belih krvničk in citokinov, ki delujejo kot glasniki imunskega sistema ter pomagajo v boju proti okužbam in boleznim. Ne zanemarite spanca, poskrbite, da se boste vsako noč dobro naspali, telesu boste naredili veliko uslugo: aktivnost T-celic se krepi med spanjem, kar pomeni, da se večina boja proti boleznim zgodi ponoči. Zlasti na počitek in spanec ne pozabite, ko ste bolni, tako boste hitreje okrevali. Poleg tega se med spanjem sproščajo hormoni rasti, tudi koža je lepša in bolj zdrava.

Ugasnimo luči

Zato poskrbite za primerno higieno spanca: vsak dan pojdite spat in vstajajte ob isti uri, preden greste v posteljo, se sprostite (to ne vključuje brskanja po mobilnih telefonih, tablicah in računalnikih), raje si privoščite toplo kopel, ki bo dvignila telesno temperaturo, že pol ure po njej pa bo ta padla, zaradi česar boste laže utonili v spanec; ponoči se namreč telesna temperatura naravno zniža, proces pa se začne okoli dve uri pred spanjem in traja do štirih zjutraj, kažejo raziskave. Poleg tega zvečer ugasnite luči: telo namreč sprošča melatonin, hormon teme, zaradi katerega smo zaspani, močna svetloba pa to sproščanje ovira. Prav tako pravočasno omejite vse stimulanse, denimo popoldansko kavo, tudi nikotin in alkohol, pa tudi že omenjene elektronske naprave, raje v roke vzemite knjigo.

Sprostite se v topli kopeli, preden smuknete pod odeje, pa nataknite nogavice.

Poskrbite, da se pred spanjem ne najeste preveč, da ne bo prebavni sistem aktiven takrat, ko boste spali, tudi preveč vode ni pametno popiti zvečer, da ne boste hodili ponoči na stranišče. Če vas zebe v noge, nataknite bombažne nogavice, nekateri tako laže zaspijo.