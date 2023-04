Spanje z masko za oči: boljši spanec, manj gub in druge prednosti

Dober spanec je nepogrešljiva sestavina življenja in vsak pozna kakšen trik, ki pomaga do kvalitetnejšega nočnega počitka. Nekateri prisegajo na masko za oči. Ta še zdaleč ni le pripomoček, ki varuje pred nadležno svetlobo, prednosti, ki jih spanje z njo prinaša, je več.

Varuje pred gubami

Koža okoli oči je tanka in nežna, ob stiku z vzglavnikom pa na njej pospešeno nastajajo gubice. Pred tem jo lahko obvaruje maska za oči.

Vendar pozor: pozorni morate biti na izbiro materiala in se posluževati svilenih ali satenastih mask, saj se te ne mečkajo in tako ne povzročajo gubic na koži, prav tako je treba masko za spanje redno prati, opozarja dermatolog Joshua Zeichner in dodaja: »Če se ponoči izdatno znojite, tudi vsak dan.«

Pomaga do boljšega spanca na potovanjih

Navada spanja z masko na očeh lahko pride prav na daljših potovanjih med vožnjo z letalom ali avtobusom. Svetloba tako ne bo ovirala počitka.

Zmanjšuje zabuhlost okoli oči

Zjutraj so pogost pojav zatekle oči in podočnjaki, tudi v tem primeru pa lahko pomaga maska.

»Zaradi blagega pritiska spodbujajo odtekanje odvečne tekočine izpod kože na predelu okoli oči,« je povedal Zeichner in dodal, da iz istega razloga maska pomaga tudi v boju s podočnjaki.

Izboljšuje kvaliteto spanca

»Maske za spanje zagotavljajo popolno temo, kar na splošno izboljšuje spanec ne glede na to, kje in ob kakšni uri počivate,« je povedal strokovnjak za kvaliteto spanja David Rubin in dodal, da v popolni temi prihaja do manj prekinitev spanca in do podaljšanja faze REM, v kateri nastopajo sanje, hkrati je prav ta faza ključna za dobro delovanje delov možganov, ki so odgovorni za učenje in spomin.