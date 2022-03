Spanec je boljši kot žganec

Vse od začetka štetja časa so spanje in sanje, ki jih takrat doživljamo, igrali pomembno vlogo v vseh kulturah. Pomen spanja za človeka je zapisan v številnih verskih tekstih. Na primer v Bibliji: »Gospod, če bo spal, bo ozdravel« (Janez 11:12). Podobno razmišljanje najdemo v Koranu: »Človek je bitje, ki potrebuje svetlobo podnevi in temo ponoči; spanje je nevidni blagoslov, s katerim je milostni bog podaril mir in blagostanje svojim bitjem.« Preberite na Polet.si