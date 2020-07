Sovražniki lepe kože

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Vitamin C bo spodbudil sintezo kolagena. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Zadosten vnos vode je nujen za zdravje kože: če je je dovolj, tako rekoč sije.

Naš največji organ, koža, gre v življenju skozi mnoge spremembe, na njeno zdravje in videz pa vplivajo mnogi dejavniki, notranji in zunanji. Na nekatere nimamo vpliva, na primer na onesnažen zrak, ki spodbuja nastanek prostih radikalov, pospešuje staranje kože ter nastanek gub, zato je zelo pomembno vsak večer pred spanjem dobro očistiti kožo. Oksidativni stres je še eden od dejavnikov, ki vplivajo na celotno zdravje organizma in tudi kože; celice naravno proizvajajo proste radikale, a skrbijo tudi za antioksidante, ki nevtralizirajo njihov negativni učinek. Če telesu ne priskrbite dovolj antioksidantov, tvegate nastanek (kroničnih) vnetij, pospešeno nastajanje gub, tudi širjenje por; več dejavnikov prispeva k oksidativnemu stresu, največji vpliv imata nepravilna prehrana in pretirana izpostavljenost UV-sevanju. Uživajte dovolj vitamina C, ki bo spodbudil sintezo kolagena in hialuronske kisline, jejte sadje in zelenjavo, bogata s tem vitaminom, izogibajte pa se sladkorju, enostavnim ogljikovim hidratom. In uporabljajte sredstvo za zaščito pred soncem.Odmrle celice kože sicer ščitijo plasti pod povrhnjico, a če jih je preveč, lahko nastanejo različne težave, zamašijo se pore, nastanejo mozolji, koža je lahko videti brez življenja, hitrejši je nastanek gub. Zato je nujno ne le redno čiščenje, pač pa tudi občasen piling, ki odstrani presežek odmrlih celic, koža bo laže dihala in dobila lesk. Za lep videz je nujen tudi kakovosten spanec, sicer se bo utrujenost zrcalila na obrazu. Ljudje potrebujemo približno sedem ur spanca na noč, če imate težave, poskrbite za higieno spanca: v posteljo pojdite pol ure pozneje in vstanite pol ure prej, poskrbite tudi za redno aktivnost ter primerno spalnico, ki mora biti ravno prav temna in ravno prav hladna. Poskusite tudi z eteričnim oljem sivke, ki vas bo umirilo in nežno zazibalo v sen, odstranite iz prostora vse elektronske naprave. In ne pozabite pred odhodom v posteljo temeljito očistiti obraza in nanesti hranilne kreme.Imate radi vodo? Uravnava telesno temperaturo, pomaga pri razstrupljanju. Zadosten vnos vode je nujen za zdravo delovanje organizma in zdravje kože: če je je dovolj, tako rekoč sije. V nasprotnem je groba na dotik, se lušči, gube postajajo globlje in bolj opazne. Prve, ki jih povzroči dehidracija, bodo opazne okoli oči, ust, na čelu. Zato dovolj pijte, najraje vodo, ki ji lahko dodate zelišča ali limono, uporabljajte tudi vlažilne kreme in serume, kreme in losjone s hialuronsko kislino.