Soncu se ne nastavljamo

Kljub številnim opozorilom se mnogi še vedno ne zavedajo nevarnosti izpostavljanja sončnim žarkom: večina ljudi zaščitna sredstva še vedno uporablja le na kopališču oziroma med sončenjem, prav tako se mnogi ne izogibajo UV-sevanju med 11. in 16. uro, ko je to najintenzivnejše.

Nanos zaščitnega sredstva večkrat obnovimo. FOTO: Ridofranz/Getty Images

»Opozarjamo, da je treba zaščito nanesti na kožo še pred izpostavljenostjo soncu. Izbira ustreznih in kakovostnih zaščitnih preparatov je zelo pomembna. Pomembna je tudi nega kože po izpostavljenosti soncu. Poleg nanosa kreme je prav tako pomembno, da med 11. in 16. uro nismo na soncu,« jasno pove mag., mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Za ustrezno zaščito moramo poskrbeti vsi, še posebno pozornost pa namenjamo najmlajšim, teh neposredno sploh ne izpostavljamo sončnim žarkom, ampak poskrbimo, da so v senci, zaščiteni tudi z naglavnim pokrivalom. Opozorilo velja tudi za zdravila, ki lahko v kombinaciji s sončnimi žarki povzročijo preobčutljivostne reakcije na koži, zato pri farmacevtu preverimo vpliv sonca v primeru jemanja zdravil. Pri nanašanju sončnih krem pogosto pozabimo na nekatere občutljivejše dele telesa, kot so obraz, lasišče, ušesa, vrat, koleno, dlan, nart in stopala. Le pravilna nega kožo dolgotrajno zaščiti pred opeklinami, prezgodnjim staranjem in zmanjša tveganje za pojav fotodermatoz.« Pomembno je izbrati izdelke, ki varujejo tako pred UVA- kot tudi UVB-žarki in so vodoodporni, kljub temu pa je nujna ponovitev nanosa po vsakokratnem kopanju ali brisanju z brisačo!

Naravno in ekološko »Pri izbiri kozmetičnih sredstev je priporočljivo, da so izdelki naravni in ekološki, saj njihove sestavine spodbujajo dolgotrajno zdravje kože in dajejo vidne rezultate. Bodimo pozorni, da sredstva ne vsebujejo parabenov, petrokemikalij in alkohola ter dišav. Priporočljivo je, da kožo redno negujemo; zjutraj, ko vstanemo, jo očistimo in nanjo nanesemo kremo ali mazilo. S kakavovim maslom in arganovim oljem bomo sicer dosegli večjo porjavelost kože, toda izdelka nimata zaščitnega faktorja! Kožo moramo obvezno negovati tudi po sončenju. Ker jo sonce izsuši, ji moramo z ustrezno nego dovesti vlago, vitamine in minerale. Karitejevo maslo in kokosovo olje bosta kožo nahranila, omehčala in zacelila najmanjše razpoke, ki s prostim očesom niso vidne. Tudi izbira izdelkov za nego kože je odvisna od tipa kože, nekateri potrebujejo več vlage, drugi pa maščobne komponente,« še svetuje mag. Potočnik Benčičeva.

Opekline hladimo

Kožo podpiramo tudi z zdravo prehrano. FOTO: Gpointstudio/Getty Images

Ne pozabimo, izpostavljanje sončnim žarkom prinaša številna tveganja, tudi razvoj kožnega raka, zelo verjetne pa so poškodbe kože, ki so neprijetne in boleče. »Močne opekline lahko privedejo do otekanja kože in mehurjev, včasih pa celo do simptomov gripe, kot so povišana telesna temperatura, slabost, glavobol in slabo počutje. Sicer pa je posledica navadno rdeča koža, ki peče in se pozneje lahko olupi,« pojasnjuje sogovornica. »Pri opeklinah si lahko pomagamo s sredstvom za regeneracijo kože, ki bo kožo pomirilo in navlažilo. Poznamo tudi številne naravne izdelke, ki nam pomagajo lajšati bolečino in otekanje, med njimi je jogurt. Tega nanesemo na prizadete predele kože, po nekaj minutah pa ga nežno obrišemo z mehko vlažno brisačo ali speremo z vodo. Pri opeklinah pomagajo tudi kreme s pantenolom in vitaminom E, geli iz aloje ali hladni obkladki, s katerimi kožo hladimo takoj po opeklini. Če je opečen večji del telesa, bo blagodejno delovala tudi hladna prha ali kopel. Izjemno učinkovito blažilno sredstvo je tudi gel iz aloje vere, ki ga nanašamo le na nepoškodovano kožo. Zdravnika moramo nujno obiskati, če imamo zaradi opeklin povišano telesno temperaturo (nad 38 stopinj Celzija) oziroma nam je slabo, bruhamo in smo zmedeni, kar so lahko prvi znaki sončarice.«

Poleti kožo temeljiteje negujemo, pa ne le s kozmetičnimi sredstvi: podpiramo jo tudi z uravnoteženo prehrano, zadostnim pitjem vode in ustreznim uravnavanjem stresa ter počitkom, še sklene predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.