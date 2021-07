Sončni žarki uničujejo tudi lase

Pogosteje jih naoljimo, saj bodo tako zaščiteni pred morsko soljo ali klorom.

Sol speremo

Kljub številnim opozorilom mnogi še vedno zelo radi nastavljajo kar največ gole kože nevarnim sončnim žarkom: s tem občutno povečujejo tveganje za pojav smrtonosnega kožnega melanoma in drugih nevarnih obolenj, pri tem pa kožo in tudi lase izpostavljajo škodljivim dejavnikom, zaradi katerih pospešujejo procese staranja in si zapravljajo svež ter mladosten videz.Koža namreč tako izgublja elastičnost in dragoceno zaščito, vse poškodbe zaradi nezdravega sončenja pa se pokažejo šele čez nekaj let kot starostne pege, gubice ter povešena in izsušena koža, suhi in poškodovani so lahko tudi lasje. »Ustrezna zaščita, redno umivanje s čisto vodo in tonikom ter uporaba čim manj ličil so ključni za zdravo in sijočo kožo tudi poleti,« poudarja, dr. med., spec. dermatovenerologije iz Medicinskega centra Barsos.Pa ne le zaradi nevarnih žarkov, škodljivi sta tudi morska in bazenska voda, na poletne pasti opozarja sogovornica: »Poleti je zato še posebno pomembno, da lase pogosteje naoljimo, saj jih bomo tako zaščitili pred morsko soljo ali klorom. Priporočljivo je, da se pred kopanjem v bazenu ali morju oprhamo in zmočimo lase, saj bodo tako vpili manj soli in klora. Seveda jih je po prihodu iz vode nujno sprati.« Poleti so dolgi lasje pogosto speti, a tudi to lahko pripomore k več poškodbam, poudarja: »Zelo pomembno je, kakšne elastike uporabljamo. Te nikakor ne smejo biti preveč agresivne, da las ne trgajo oziroma poškodujejo. Tudi pri razčesavanju moramo biti pozorni, da las ne vlečemo, ampak smo z njimi nežni. Pred soncem jih zaščitimo tudi s preparati z UV-zaščitnim faktorjem.«Žarki vplivajo tudi na strukturo las, to pomeni, da lasje izgubijo voljnost in sijaj, pojasnjuje dermatovenerologinja: »Visoke temperature jih izsušijo, s tem pa postanejo bolj krhki in tanki. Najbolj občutljive so konice. Zelo pomembno je, ali so lasje barvani ali ne, saj lahko določene barve na soncu zbledijo. Pri koži moramo biti pozorni na opekline, ki jih povzroči sonce, saj lahko pride do trajnih poškodb.«Tako za lase kot tudi za kožo moramo poleti skrbeti z ustrezno prehrano: »Vsebuje naj vsebuje veliko vitaminov in mineralov. Priporočam živila, bogata z biotinom, torej banane, korenje, cvetačo, perutnino, jajca in oreške ter bučna semena.«Seveda je nujno za kožo in lase skrbeti vse letne čase, nego pa je treba prilagajati spremembam ozračja in temperature: »Poleti moramo torej lase pogosteje navlažiti in redno umivati, da niso prepojeni s klorom ali morsko soljo. Priporočam uporabo slamnikov oziroma klobukov, ki nas bodo zaščitili pred neposrednimi sončnimi žarki. Dobro je, da lasem poleti privoščimo počitek, torej da ne uporabljamo sušilnika ali likalnika za lase in jih ne barvamo. Nega kože naj vsebuje redno umivanje s čisto vodo, saj se poleti zaradi vročine bolj potimo. Za obraz uporabljamo kakovostne kreme za sončenje z visokim zaščitnim faktorjem, ličilom se izogibamo. Pomemben je reden piling, a nikakor ne na poškodovano ali opečeno kožo!«Mnogi obožujejo občutek slane plasti na koži, lasje so po kopanju v morju sicer trši, a bolj volni za oblikovanje – a morska sol močno izsuši kožo in lase, zato jo je, kot že rečeno, nujno sprati, sklene sogovornica iz Barsosa: »Sol je sicer odlična sestavina za piling. Morska sol je priporočljiva za tiste z mastnimi lasmi, saj absorbira odvečno maščobo in tako so lasje ponovno sijoči in imajo večji volumen. A s tem ne gre pretiravati, saj lahko močno sonce in morska sol lase izsušita in jih tako poškodujeta.«