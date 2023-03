Šokantna študija: toaletni papir vsebuje škodljive kemikalije, posledice so lahko usodne

Toaletni papir se je po najnovejši študiji nepričakovano uvrstil v skupino s »potencialno visokim« virom kemikalij PFAS, imenovanih tudi večni onesnaževalci, škodljivi za zdravje ljudi, ki vstopajo v odpadne vode in tla.

Per- in polifluoroalkilne snovi (PFAS) so velika družina tisočih umetnih kemikalij, ki se v družbi veliko uporabljajo in jih najdemo v okolju. Vse vsebujejo ogljikovo-fluorove vezi, ki so ene najmočnejših kemijskih vezi v organski kemiji, zato so njihovi življenjski cikli »večni« oz so med uporabo in tudi v okolju odporne proti razgradnji.

Prisotni so v številnih izdelkih vsakdanjega življenja – kozmetičnih izdelkih, nepremočljivih oblačilih, kuhinjskih pripomočkih, ki se ne sprijemajo itd. – in jih povezujejo z različnimi vrstami raka, boleznimi srca in ožilja, težavami s plodnostjo in vedenjskimi motnjami pri otrocih, povzemajo mediji.

Analizirali so rolice toaletnega papirja

Znanstveniki, ki so izvedli študijo, objavljeno v sredo v reviji Environmental Science & Technology Letters, so zbrali rolice toaletnega papirja, ki jih prodajajo v Severni Ameriki, Latinski Ameriki, Afriki in zahodni Evropi, med novembrom 2021 in avgustom 2022. Zbrali so tudi vzorce odpadne vode iz čistilnih naprav v ZDA.

V toaletnem papirju so odkrili prisotnost t. i. diPAP fosfatov – Polyfuoroalkyl Phosphoric Acid Diesters, spojin, ki jih je mogoče pretvoriti v bolj stabilne PFAS, ki so potencialno rakotvorne in jih uporabljajo tudi pri proizvodnji teflona.

Odkritje PFAS v toaletnem papirju si lahko razlagamo tako, študijo povzemajo mediji, da nekateri proizvajalci dodajajo kemične snovi med predelavo lesa v papirno maso, sledi teh kemičnih snovi pa ostanejo v končnem izdelku. Reciklirani toaletni papir je mogoče proizvesti tudi iz vlaken, pridobljenih iz materialov, ki vsebujejo PFAS, piše v študiji.

Meritve so primerjali

Meritve so nato primerjali s podatki iz drugih študij o PFAS v odpadni vodi in s podatki o uporabi toaletnega papirja na prebivalca v več državah.

Študija kaže, da toaletni papir predstavlja približno 4 odstotke diPAP, odkritega v ZDA in Kanadi, približno 35 odstotkov diPAP najdenega v odpadni vodi na Švedskem in do 89 odstotkov v Franciji. Te razlike naj bi izhajale iz dejstva, da h količini PFAS v odpadnih vodah prispevajo tudi drugi kemični izdelki, kot so kozmetika, tekstil in embalaža za prehrambne izdelke.

Znanstveniki poudarjajo, da je »nujno treba zmanjšati PFAS v odpadnih vodah«. Evropska agencija za kemikalije (ECHA), na katero se je sredi januarja obrnilo pet držav članic EU, naj bi se o prepovedi PFAS odločila do leta 2026.