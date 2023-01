So zaobljube sploh smiselne? Večina ciljev in načrtov se konča že januarja

Ste med tistimi, ki so sprejeli novoletne zaobljube? Največ jih je povezanih s hujšanjem in vadbo. A več kot polovica se jih ne uresniči, prav v teh dnevih, najpozneje do začetka februarja, nas mine, da bi se sklepov še držali, na vse, nad čemer smo bili v prvih dnevih leta tako zelo navdušeni, preprosto pozabimo.

To sproži frustracije, možnosti, da bomo prihodnje leto vse ponovili, so seveda velike. Imamo pač radi novoletne sklepe (nove ideje, nove začetke), naši možgani pa jih ne marajo: ne marajo magične transformacije. Velike in nenadne spremembe, to zdaj že vemo, lahko povzročijo travmo, in prav to si zadamo, ko poskušamo na veliko in nenadoma spremeniti dosedanjo resničnost, in to brez kakršne koli pomoči.

Večina sklepov, ciljev in načrtov se konča že januarja.

Motena rutina pomeni frustracije, a prav navade in rutina so tisto orodje, s katerim lahko dosežemo zadane cilje. Ti, naj bodo še tako majhni, se nanašajo na spremembo določene navade.

Cilj naj bo merljiv

Zato bodite resni, ko delate načrt, in si zastavite cilje ter tudi korake, kako jih boste dosegli. Torej: jasno določite, kaj bi radi in v kakšnem časovnem okviru, da ne boste razočarani. Osredotočite se na vsakodnevne navade. Če bi denimo radi shujšali, določite, koliko in kdaj.

Največ zaobljub je povezanih s hujšanjem in vadbo. FOTO: Wand_prapan/Getty Images

Cilj, ki ste si ga zastavili, naj bo merljiv, svetujejo psihologi: če hujšate, si zapisujte napredek, če ste si prisegli, da boste nehali gristi nohte, jih fotografirajte. Če bi radi tekli na maratonu, si določite uro v dnevu, ko boste tekli, in to ne glede na vreme. Najprej boste denimo tekli vsak tretji dan, seveda krajši čas in krajšo razdaljo, oboje postopoma podaljšujete. Če bi radi meditirali, ne sklenite: vsak dan bom meditiral, ampak: meditiral bom vsak dan med odmorom za malico ali meditiral bom vsak dan ob 19.

Jasno določite, kaj bi radi in v kakšnem časovnem okviru.

In še to: sanjarjenje ni dovolj, potrebne so konkretne spremembe, pojdite v akcijo. Razmislite tudi o tem, kaj bi šlo lahko narobe, saj boste morali morebiti početi tudi kaj takega, kar se vam upira: tako se boste znali spopasti z oviro, ko boste do nje prišli. Ne pozabite se nagraditi, možgani pozitivne spremembe vidijo kot igro. Če poskušate jesti manj sladkarij in vam uspe, to proslavite. Zapomnite si – prave odločitve vodijo do sreče. Tudi če vam kak dan ali dva ne uspe narediti zastavljenega, nič ne de, obdržati motivacijo je najtežje, in če boste na glas povedali, da je danes pač tak dan, boste nadaljevali jutri. Sploh še niste začeli, premišljujete? Pa kaj! Prav vsak dan je primeren za nov začetek.