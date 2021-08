So vaše noge utrujene in težke?

Pozabite na petke in prekrižane noge

Na videz elegantno, a nadvse škodljivo sedenje

Nosečnost in hormonska kontracepcija sta dejavnika tveganja.

Savna in vroče kopeli niso za vas

Vene imajo najraje hojo v udobni obutvi.

Mrzla voda odpravlja bolečino in utrujenost.

Vzroki za kronično vensko popuščanje niso točno znani, a najverjetneje je v ozadju šibkost sten površinskih ven ali okvara venskih zaklopk. Dednost pri tem ni zanemarljiv dejavnik, tako tudi ne prebolela globoka venska tromboza. Bolj so ogrožene ženske, starejši, kadilci, ljudje s povečano telesno težo, tisti, ki zanemarjajo gibanje in v prehrani ne uživajo dovolj vlaknin.Težave so lahko tudi hormonskega izvora, saj jih lahko povzročita nosečnost, med katero se poveča izločanje estrogena in progesterona, in uživanje hormonske kontracepcije, vene ne marajo oprijetega spodnjega perila, vročine in stoječih ali sedečih poklicev.Boleče in utrujene noge so tudi brez drugih znakov znak za preplah in razlog za obisk zdravnika, nikakor pa ne gre zanemariti občutka težkih nog, srbečice, nočnih krčev, nemirnih nog in oteklih gležnjev. Simptomi so izrazitejši po dolgem dnevu in poleti, saj se zaradi vročine vene širijo, pri ženskah pa še posebno pred menstruacijo ali med nosečnostjo. Zdravnik bo tegobe raziskal in predpisal ustrezno zdravljenje ter verjetno priporočil uporabo kompresijskih nogavic, marsikaj pa lahko za lajšanje težav ali, še bolje, njihovo preprečevanje naredimo sami. V nadaljevanju ponujamo nekaj nasvetov.Izogibajte se sedenju s prekrižanimi nogami! To seveda velja predvsem za dame, ki s takšno držo sicer izžarevajo eleganco, a dolgoročno svojim nogam povzročajo le gorje. Takšno sedenje namreč ovira krvni pretok in spodbuja nastanek krčnih žil, obenem pa telo potiska iz zdravega ravnovesja in povzroča ukrivljeno držo, bolečine v spodnjem delu hrbtenice in nelagodje v predelu bokov. Za zdrave in neboleče noge te redno masirajte. Vedno v smeri proti stegnom, saj tako sledite smeri venskega pretoka. Z masažo povečujete hitrost kroženja krvi v smeri proti srcu. Noge lahko masirate tudi s hladno prho, sploh po dolgem in vročem dnevu bo mrzla voda prijetno osvežila spodnje okončine, pomagala preprečevati zatekanje in zmanjšala občutek utrujenosti!Čevlji z visoko peto so nadvse privlačni, a za zelo visoko ceno. Takšna obutev namreč zmanjša površino, s katero se stopalo dotika tal, tako pa je ovirano delovanje mišičnih črpalk, ki pri hoji črpajo kri iz ven proti srcu. Kri zato zastaja. Po drugi strani povsem ploski čevlji oziroma povsem ravni podplati niso primerni, saj se tako površina pretirano poveča; najboljša je peta, visoka okoli tri centimetre. Kot rečeno, tesna oblačila, predvsem neudobno spodnje perilo, zavirajo pretok krvi. Oblačila naj bodo mehka, zračna in nikakor ne preveč oprijeta; ozke hlače, stezniki, preveč zategnjeni pasovi in nogavice s premočno elastiko so sovražniki ven, saj ustavljajo pretok, opozarjajo strokovnjaki.Venski pretok lahko spodbujate tudi med počitkom ali spanjem. V ležečem položaju zaokrožite z gležnji ali vozite kolo. Noge podložite, tako da bodo do 15 centimetrov višje od podlage, tako boste preprečevali venski zastoj. Ne pokrivajte jih preveč in se izogibajte pregrevanju. Tudi sicer se gre izogibati virom toplote, saj visoke temperature vplivajo na delovanje venskega sistema, žile se tako, kot rečeno, širijo, občutek težkih in utrujenih nog je v vročini bistveno izrazitejši. Izogibajte se soncu, vročim kopelim in prham, savnanju, blatnim kopelim, kopanju v pretoplih bazenih, grelnim blazinam, depilaciji z vročim voskom, gretju v avtomobilu. Gibanje je nujno za vsakogar, pri tistih, ki imajo težave z venami, pa še posebno. Vsako priložnost izkoristite za gibanje, denimo, dvigujte se na prste in pete, medtem ko stojite v vrsti ali čakate avtobus ipd.Med sedenjem krožite z gležnji, vsake toliko noge pokrčite in iztegnite, ko je le mogoče, vstanite in se razgibajte. Med dolgimi potovanji, če je le mogoče, si privoščite predah, torej sprehod, vsako uro. Sicer je za venski pretok najprimernejša rekreacija hoja v primerni obutvi, ob vsakem koraku se bo kri pognala proti srcu. Primerni so še kolesarjenje, hoja v hrib, ples, plavanje, odsvetovane so discipline, ki vključujejo poskakovanje na mestu ali izvajanje dodatnega pritiska na noge, zaradi česar se vene širijo in se pretok zmanjšuje, poudarjajo strokovnjaki.Zdrava prehrana in ustrezna telesna teža spadata v zdrav življenjski slog, rad ju ima tudi venski sistem. Uživajte živila, bogata z vlakninami in z malo nasičenimi maščobami. Pijte veliko tekočine. Skrbite za redno prebavo in ohranjajte ustrezno telesno težo. Izogibajte se čaju, kavi, alkoholu in tobaku.