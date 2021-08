So prehranski dodatki nujno potrebni za zdravje (odgovarja zdravnica)

Spoštovana zdravnica,imam prijateljice, ki živijo v tujini in ki dan začnejo s prehranskimi dodatki. Sama se bližam šestdesetim in skrbim za prehrano, a me včasih vseeno zaskrbi, da to ni dovolj, zlasti ko grem mimo lekarn, ki ponujajo vsemogoče izdelke ...Preberite mnenje zdravnice na onaplus.si