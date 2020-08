Smeh je čudežna sestavina

Odganja bolezni, vabi endorfine

kilokalorij pokurimo v nekaj minutah smejanja.

Kdor se rad smeje, uspešneje rešuje konflikte.

Varovalka srca

Smeh nas sprosti za najmanj 45 minut.

Kdor se pogosto smeji, živi dlje.

Živimo v času, ko je pozitivna miselnost še kako nujna, naše zdravje pa potrebuje tudi učinkovito obrambo: smeh je tista čudežna sestavina, ki združuje oboje in ponuja še veliko več. A žal velikokrat pozabljamo na njegovo čarobno moč, sploh v časih, ko se zdi, da ves svet izgublja upanje na boljši jutri. Ste med tistimi, ki menijo, da je lažje obupati in jamrati nad posledicami, ali tistimi, ki se vsak dan večkrat od srca nasmejijo, tudi če prihodnost ni videti rožnata?Če se uvrščate med druge, ste vsaj moralni zmagovalec neizprosnih bitk, s katerimi nam vsak dan streže življenje. A tudi drugi bi se morali zavedati, da je smeh dostopen vsem, povrhu je brezplačen in skupen jezik vseh. Vsakdo ga torej razume, za vsakogar pa je lahko tudi naravno zdravilo, ki varuje naš organizem. Kot pravijo strokovnjaki, smeh krepi odpornost, uspešno znižuje ravni hormonov stresa, podaljšuje življenje; spodbuja prekrvitev ter delovanje srca in ožilja, nas oskrbuje s kisikom in nam tako daje energijo.Kortizol, stresni hormon, nam lahko povzroči nespečnost, tesnobo in depresijo, s smejanjem pa učinkovito zmanjšujemo njegovo delovanje, obenem pa dajemo moč endorfinom, katerih naloga je, da nam ohranjajo pozitivno naravnanost. S smehom in smislom za humor ne le da se uspešno otresamo stresa, z njim se tudi lažje spopadamo z vsemi težavami: včasih se velja spomniti otroštva, ko smo se nasmehnili in nasmejali brez zadržkov, v odrasli dobi pa nam to pogosto onemogoča resnost okoliščin.Včasih pa tudi povsem neutemeljeni zadržki, zato se velja spomniti, da dobra volja ne sme biti prepovedana! Če vemo, da se med smejanjem tvorijo pomembna protitelesa za boj proti različnim obolenjem, je naš smeh povsem upravičen, zdravje je vendarle na prvem mestu in smeh je pol zdravja, kar velja kot pribito.Smejanje odpravlja mišično napetost, telo bo sproščeno še 45 minut po navalu smeha, kažejo raziskave, pomaga pa tudi v boju z bolečino. Smeh varuje tudi srce, saj, kot rečeno, spodbuja cirkulacijo, obenem pa kuri odvečne kalorije: to nikakor ni ustrezno nadomestilo za vadbo, a nekaj minutami smeha na dan menda pokurimo okoli 40 kalorij. Smeh je tudi najhitrejše sredstvo za odpravljanje jeze in zamere pojasnjujejo strokovnjaki: saj veste, prej ko spoznamo, da za vsakim dežjem posije sonce, lažje je breme. Smeh ima resnično čarobno moč, norveška študija je celo pokazala, da tisti, ki se pogosto glasno smejijo in imajo izrazit smisel za humor, živijo dlje, pozitivna naravnanost pa se je izkazala za učinkovito celo pri bolnikih za rakom. Morda za mnoge ključen podatek: smeh nas ohranja mladostne: mišice obraza tako pogosto telovadijo in, ne, smejalnih gubic ne gre enačiti s starostnimi!Pa ne le za telo in duha, smeh je tudi odličen recept za navezovanje stikov. Nasmejani, sploh če se radi smejimo zelo na glas, smo mnogo privlačnejši in družabnejši, na delovnem mestu bolj pripravljeni na sodelovanje in sposobni reševanja tudi večjih nesoglasij; ker je smeh nalezljiv (mnogo bolj kakor zehanje!), z njim izboljšujemo razpoloženje celotne družbe, smeh pa spodbuja tudi iskrenost. Stresate šale kot iz rokava? Zagotovo niste nikoli osamljeni, vaša bližina je nedvomno za mnoge naravnost zdravilna.