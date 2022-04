Slovenskim otrokom grozi hepatitis neznanega izvora: na te simptome morate biti pozorni (VIDEO)

Po svetu kroži hepatitis neznanega izvora pri otrocih. Med 13. in 23. aprilom so v celinskih evropskih državah zabeležili 34 primerov, v Veliki Britaniji pa 114. Skupno je bilo v svetu potrjenih 169 primerov (še v Izraelu in ameriški zvezni državi Alabama). 10 odstotkov otrok je potrebovalo transplantacijo, eden je umrl. V Sloveniji prvega primera hepatitisa neznanega izvora pri otrocih še niso potrdili.

dr Mojca Matičič FOTO: Ljubo Vukelič, Delo

Kaj se dogaja, še ni povsem jasno. O bolezni, ki vznemirja strokovno javnost, pediatre in infektologe, je spregovorila Mojca Matičič, ki je dejala, da so našli povezavo z adenovirusi, ki povzročajo težave s prebavili. Pravi, da obstaja možnost, da ima adenovirus dodaten dejavnik, kofaktor, ki povzroča tako hudo okužbo jeter. »Dve leti smo živeli v nenormalnih okoliščinah in v tem času se otroci niso normalno družili in niso prihajali v stik s sicer normalno živečimi virusi v naravi. To bi lahko bil pomemben kofaktor in možna razlaga. Na spremembo adenovirusov bi lahko vplivala tudi predhodna okužba s sars-cov-2, tretja možnost pa je hkratna okužba s sarsom in adenovirusom.«

Strokovnjaki ne izključujejo možnost, da je adenovirus mutiral do te stopnje, da povzroča hepatitis. Možno je tudi, da gre za vplive iz okolja, manj verjetna možnost je, da gre za neko drugo različico sarsa, najmanj verjetna pa, da gre za povsem novo različico virusa. »Zdaj smo na vrsti mi, da pridemo čim prej do vzroka te bolezni. Najprej je treba raziskati, koliko primerov je, in zaznati obseg tega problema.« Matičičeva meni, da bo treba pregledati transplantirana jetra in raziskati, kakšne so spremembe, detektirati mikrobiološke spremembe in pregledati otroke, ki so zboleli.

Na kaj morate biti pozorni?

Infektologinja pravi, da ni treba ustvarjati panike in da so slovensko strokovno javnost o tem obvestili že v začetku aprila. Kakšni so kriteriji za bolezen? Gre za otroke v starosti do 16 let, ki imajo vrednost jetrnih encimom za več kot 10-krat nad zgornjo mejo in nimajo nobenega od drugih znanih virusov hepatitisa. Če ima otrok povišane jetrne encime, je napoten k infektologu. V Sloveniji še niso potrdili kakšnega primera, imajo pa otroka, ki glede na vrednost jetrnih encimov tem kriterijem ustreza.

Na kaj morajo biti pozorni starši? »Želimo, da so pozorni na znake, kot so bruhanje, rumenica kože ali sluznic, rumenico beločnic, svetlo obarvano blato in temno obarvan seč.« Če ima otrok takšne simptome, ni nujno, da gre za okužbo s hepatitisom neznanega izvora, saj je v igri veliko najrazličnejših virusov. Strokovnjaki trenutno še ne vedo, ali gre za nalezljivo okužbo. Infektologinja je še dodala, da so pri adenovirusu simptomi običajno blagi in da jih ne zdravijo s kakšnimi posebnimi zdravili. Obstaja pa zdravilo, ki ga uporabijo le v izjemno težkih oblikah.