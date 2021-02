Slovenski strokovnjak delil dobro novico o cepivu

Cepivo AstraZenece ob večjem razmaku med odmerkoma učinkovitejše

Cepivo britansko-švedskega podjetja AstraZeneca in oxfordske univerze proti covidu -19 je učinkovitejše, če je oseba z drugim odmerkom cepljena najmanj 12 tednov po prvem.



V petek so objavili študijo, v kateri je sodelovalo 17.000 ljudi v Veliki Britaniji, Južni Afriki in Braziliji. Ugotovili so, da je cepivo AstraZenece in oxfordske univerze 81-odstotno učinkovito, če od cepljenja s prvim odmerkom do cepljenja z drugim mine najmanj 12 tednov. Če časovni razmak med odmerkoma znaša do šest tednov, pa je samo 55-odstotno učinkovito.



»Glede na to, da je razpoložljivost cepiv omejena, bi lahko strategija, da se najprej z enim odmerkom cepi več ljudi, omogočila večjo imunost prebivalstva kot pa cepljenje polovice ljudi z dvema odmerkoma,« je v znanstveni reviji Lancet zapisal Andrew Pollard z univerze v Oxfordu, ki je bil glavni znanstvenik pri razvoju cepiva.



Ugotovitve te študije podpirajo strategijo britanske vlade, da med cepljenjem s prvim in drugim odmerkom AstraZenecinega cepiva mine več časa. Slovenska posvetovalna skupina za cepljenje priporoča razmak od devet do 12 tednov.



STA

»Neuradno: Pfizerjevo cepivo preprečuje tudi prenos koronavirusa!« je na tviterju zapisal, profesor nevrologije ter strokovni direktor nevrološke klinike UKC Ljubljana.Podnar je ob tem delil povezavo na članek o tem, da v skupnem poročilu izraelskega ministrstva za zdravje in Pfizerja piše, da cepivo tega podjetja ustavlja devet od desetih okužb in da bi Izrael lahko dosegel čredno imunost že naslednji mesec. Študija, ki je nastala na osnovi zdravstvenih podatkov na sto tisoče Izraelcev, ugotavlja še, da lahko cepivo močno omeji prenos virusa sars-cov-2. »Visoka precepljenost s cepivom lahko pomembno zajezi pandemijo in ponuja upanje za morebiten nadzor nad pandemijo, ko bi se cepilni program začel množično izvajati po preostalem svetu,« pišejo avtorji poročila.​Izrael je doslej precepil daleč največ svojega prebivalstva (32 odstotkov) v primerjavi z drugimi državami, s tem pa postal neke vrste laboratorij za razumevanje delovanja cepiva in tega, ali lahko cepljenje ustavi pandemijo.​Osnutek poročila - Pfizer avtentičnosti poročila ni potrdil - potrjuje, da Pfizerjevo cepivo lahko zmanjša obolelost s covidom 19 in število smrti za več kot 93 odstotkov, ponuja pa tudi dokaze, da cepivo lahko prepreči večino infekcij, tudi tistih, ki ne povzročajo simptomov. Novo odkritje pa je, da bi cepivo lahko močno zatrlo prenos virusa med ljudmi in bi lahko pomagalo ustaviti izbruh. Pfizerjevo cepivo je učinkovito tudi proti t. i. britanski različici seva novega koronavirusa, znanstvenike in raziskovalce pa skrbijo druge različice.