Slovenski mladostniki so osamljeni

Občutke osamljenosti je v zadnjem letu izkusil vsak šesti mladostnik v starosti 11, 13, 15 in 17 let, kaže raziskava Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju (HBSC 2022), ki jo je že šestič zapored izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje. Pogostost občutkov osamljenosti s starostjo narašča, in ti so najpogosteje prisotni med 15- in 17-letnimi mladostniki, med dekleti pogosteje kot med fanti.

Več kot tretjina mladostnikov je poročala o rednem (tedenskem) doživljanju vsaj dveh psiholoških oz. psihosomatskih simptomov, slednje najpogosteje doživljajo 17-letniki in dekleta. Najpogostejši psihosomatski simptomi, ki jih doživljajo mladostniki, so nervoza, nespečnost in razdražljivost. Skoraj 7 odstotkov mladostnikov ima visoko stopnjo simptomov anksioznosti oziroma težje anksioznosti.

Dekleta so bolj ranljiva za povišano verjetnost depresije. FOTO: Monkeybusinessimages, Getty Images

Približno tretjina mladostnikov ima povišano verjetnost depresije.

Mladostniki poročajo

Odstotek mladostnikov s slednjo s starostjo narašča in je višji med 15- in 17-letniki. Visoka stopnja anksioznosti je bolj prisotna med dekleti. Približno tretjina mladostnikov ima povišano verjetnost depresije. Dekleta in mladostniki, stari med 15 in 17 leti, so bolj ranljivi za povišano verjetnost depresije kot fantje in mlajši mladostniki. Mladostniki poročajo tudi o manj zadovoljstva z življenjem: v 20-letnem obdobju izvajanja raziskave v Sloveniji se je znižal odstotek mladostnikov, ki svoje zdravje ocenjujejo kot odlično.

Po besedah vodje raziskave ​HBSC doc. dr. Helene Jeriček Klanšček je bila v raziskavi narejena tudi primerjava podatkov s področja duševnega zdravja iz obdobij pred pandemijo covida-19 in po njej: »V obdobju od 2018. do 2022. smo ugotovili poslabšanje pri treh kazalnikih s področja duševnega zdravja, in sicer se je odstotek mladostnikov v starosti 11, 13, 15 in 17 let s povišano verjetnostjo depresije s 13 zvišal na 30 odstotkov, odstotek mladostnikov, ki so zelo zadovoljni z življenjem, se je znižal. Poleg tega smo pri 17-letnikih ugotovili zvišanje odstotka tistih, ki poročajo o rednem doživljanju vsaj dveh psihosomatskih simptomov.«

Raziskava Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju se v Sloveniji izvaja že 20 let, v mednarodnem prostoru pa 40 let. »Raziskava, pri kateri sodeluje že več kot 50 držav, prinaša vpoglede v stanje, trende in mednarodne primerjave med mladostniki, starimi 11, 13 in 15 let. V Sloveniji smo leta 2018 vključili tudi 17-letnike. Raziskava vključuje različna vedenja in je podlaga za načrtovanje strategij in ukrepov na teh področjih.«