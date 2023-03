Slovenska znanstvenica: To je edina stvar, ki dokazano pomlajuje in podaljšuje življenje

“Ker sem po izobrazbi biologinja, se v službi ukvarjam tudi s tem, kako delujejo celice, in sproti prebiram najnovejša dognanja s tega področja.

Na Kemijskem inštitutu imamo dostop do nekaterih najbolj eminentnih znanstvenih revij, v katerih spremljam tudi članke, ki govorijo o tem, kako ohranjati zdravo in mladostno telo tudi v poznejših letih.

Zaenkrat je edina stvar, ki dokazano pomlajuje in podaljšuje življenje, določena mera stradanja. To je bilo ugotovljeno v raziskavah, ki so jih izvedli na črvih, žuželkah in primatih.