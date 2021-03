Slovenija v sramotnem vrhu

50.000 otrok živi v stiski zaradi alkohola.

Odločitev o pitju ali nepitju alkohola, o zmernosti ali nezmernosti je vedno naša, vedno smo na potezi mi, se glasi osrednje sporočilo letošnje akcije, ki jo prirejajo že šestnajstič in ki Slovenke in Slovence poziva k solidarnosti do vseh, ki tako ali drugače trpijo zaradi alkohola.Kar opazimo, je le vrh ledene gore, pod katero se skriva veliko trpljenja, poudarjajo organizatorji vsakoletne akcije 40 dni brez alkohola, ki jo letos podpira šahovska simbolika z geslom Moja poteza, ambasadorka pa je tudi šahovska velemojstrica: »Z veseljem sem se pridružila akciji 40 dni brez alkohola. Sama se mu redno odpovedujem, saj bi me pri študiju in šahu lahko oviral. Na tekmovanjih se srečujem z najboljšimi igralci na svetu, zato so jasne misli in bistre odločitve pogoj za uspeh.Meni šah predstavlja sprostitev in veselje. Rada ga igram in v njem uživam. Pridejo tudi težki trenutki in gre kaj narobe. Takrat se zaprem v sobo, prižgem glasbo in se pogovorim sama s seboj. To je moj način in moja poteza.« Akcijo podpirajo številni strokovnjaki in organizacije, vsi pa v en glas opozarjajo, da poraba alkohola Slovenijo uvršča v sam svetovni in evropski vrh, kjer smo tudi po umrljivosti prebivalcev zaradi alkohola, poudarja, psihologinja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje in projekta SOPA: »Izključno zaradi razlogov, povezanih s pitjem alkohola, vsak dan umreta vsaj dve osebi. Iz istega razloga imamo vsak dan v povprečju deset novih hospitalizacij. Ocena zdravstvenih in drugih stroškov, povezanih s pitjem alkohola, znaša v povprečju 228 milijonov evrov na leto, trošarine od alkohola pa znašajo približno 103 milijone na leto.«Akcija bo potekala do 3. aprila, v tem času so strokovnjaki in društva ljudem še dostopnejši, poudarjajo. Trinajst sodelujočih organizacij in 30 strokovnjakov je na voljo vsakemu, ki doživlja stisko, je v dvomih, kaj storiti, ali morda zbira pogum za naslednji korak. Vstopno mesto za nasvet je forum Zasvojenost in pomoč na Med.Over.Net ali spletna stran https://brezalkohola.si, seveda pa so številne brezplačne oblike pomoči na voljo vsak dan, vse leto. Treba je le sprejeti odločitev v pravi smeri, kdo ve, morda bo prav ta nekomu rešila življenje.Grozljive številke kažejo, da alkohol narekuje življenje več kot 200.000 odraslim, povzroča stiske vsaki četrti družini, več kot 50.000 otrok živi v strahu in negotovosti. V letu 2020 se je zaradi alkoholiziranih povzročiteljev zgodilo sicer 12 odstotkov nesreč manj kakor leto prej, a vendarle je v nesrečah, ki jih je povzročil alkoholiziran udeleženec, umrlo 27 ljudi.