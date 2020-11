Slovenci se premalo gibamo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Zimske razmere prinašajo številne pasti, zato bodimo še previdnejši! FOTO: Sasha_suzi/Getty Images

Ko se gibamo, krepimo delovanje srca, mišic in kosti ter izgubljamo morebitne odvečne kilograme.

Za moč in zmogljivost

Gibanje, ne počitek!

Bolezni sklepov in hrbtenice so v razvitem svetu čedalje pogostejša težava, ki zmanjšuje mobilnost, občutno poslabšuje kakovost življenja in povečuje odvisnost od okolice. Če zanemarimo telo, bo hrbtenica vse trša in sklepi vse manj gibljivi, zato ne smemo pozabiti, da bolečine v sklepih in mišicah kličejo po gibanju, ne počitku. Sklepi so ključnega pomena, zaradi njih se lahko lahkotno in svobodno gibamo. Ne glede na leta telesna dejavnost izboljša kakovost našega življenja. Čeprav telo v jesen življenja vstopi šibkejše, ga lahko z ustreznimi vajami okrepimo, poskrbimo za sklepe, hrbtenico in mišice, preprečimo morebitne poškodbe in si zagotovimo neodvisnost od pomoči drugih.

Na splošno velja, da se Slovenke in Slovenci ne gibamo dovolj, med pandemijo pa so naše rekreativne navade doživele velik udarec. Skrb vzbujajoče številke iz spomladanskega vala so pokazale zelo slabe rezultate pri naših najmlajših, pri tem pa ne smemo pozabiti, da so zaradi pomanjkanja gibanja v tem času izjemno ogroženi tudi starejši.Rekreacija je v jeseni življenja nadvse dragocena, a strah pred novim koronavirusom je pogosto močnejši od potrebe po sprehodu in zavedanja, da si na prostem krepijo odpornost in dejansko zmanjšujejo možnost za okužbo. »Gibanje in redna telesna dejavnost sta izjemno pomembna tako pri mladih kot starejših,« nam polaga na srce izr. prof. dr., dr. med., spec. ortopedije iz Medicinskega centra Barsos. »Dejstvo je, da se Slovenci večinoma premalo gibamo, nezadostna telesna dejavnost pa je eden od najpomembnejših dejavnikov nezdravega življenjskega sloga. Gibanje pozitivno vpliva na naše zdravje in počutje, krepi naše telo in s pospeševanjem presnove pomaga preprečevati zdravstvene težave. Ko se gibamo, krepimo delovanje srca, mišic in kosti, ob tem pa izgubljamo morebitne odvečne kilograme.«Strinja se, da so covidne omejitve pogosto izziv za izvajanje telesne dejavnosti, a vseeno obstajajo rešitve: »Še vedno se lahko podate na sprehod ali tek po svežem zraku. Izberite manj obljudene poti, da boste lahko tudi ob morebitnem srečanju ohranili ustrezno varnostno razdaljo. Doma lahko izvajamo jogo, ki je izvrstna za telo in um, ali katere druge raztezne vaje. Gibanje, telesne dejavnosti in vadbo je treba prilagoditi zdravstvenemu stanju, starosti in spolu, prav tako je treba upoštevati želje, interese in zmožnosti. O tej temi se posameznik lahko pogovori s svojim osebnim zdravnikom, ki mu bo podal strokovne in koristne nasvete.«Zlato pravilo se glasi, naj uravnotežena vadba vsebuje 50 odstotkov aerobnih dejavnosti, torej vaj za pridobivanje in vzdrževanje telesne zmogljivosti, ter po 25 odstotkov vaj za moč in gibljivost, elastičnost in fleksibilnost, svetuje strokovnjak: »Vsak dan naj bi izvajali od 20 do 60 minut nepretrgane aerobne dejavnosti (na začetku od 20 do 30 minut), manj zmogljivi starostniki pa več kratkih epizod po 10 minut. Za zdravo populacijo je priporočljiva intenzivna dejavnost po 30 minut najmanj tri do štiri dni v tednu.To velja za večino oziroma vse tedne v letu, torej tudi v zimskih mesecih.«Starejši morajo biti pozorni pri izbiri vrste vadbe, nikoli jim ne sme povzročati bolečin, kajti le tako bodo lahko v njej uživali. Zanje so priporočljive predvsem dejavnosti v vodi, vsekakor pa naj čim več časa preživijo na prostem: »Med oblikami zmerne vadbe, ki so primerne za večino starejših ljudi, so zagotovo: hitra hoja, plavanje, vodna aerobika, joga, sobno kolesarjenje in nordijska hoja.«Pred nami so zimski meseci, nizke temperature in manj prijazno vreme pa prinašajo kar nekaj izzivov, zato je previdnost nujna, še opozarja sogovornik iz Barsosa: »Poledenelo cestišče in pločniki so zelo nevarni! Dejstvo je, da starejši pogosteje podležejo padcu kot mlajši ljudje zaradi oslabljene koordinacije, manjše zmožnosti refleksne obrambe pred padcem in okornosti ob pridobljenih okvarah gibalnega sistema. Za rekreacijo pri nizkih temperaturah se je treba tudi primerno obleči. Najboljša so športna oblačila, ki dihajo in ne zadržujejo vlage. Priporočljivo je, da se oblečemo tako, da nas ne bo zeblo, hkrati pa nam ne bo pretoplo. Seveda se lažje prilagodimo okolju, če smo oblečeni pretoplo, saj se lahko postopoma slačimo.«